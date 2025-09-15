Moscova acuză NATO că este în război cu Rusia: ”Este evident și nu este nevoie de dovezi suplimentare”

Autor: Aniela Manolea
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 14:14
Moscova acuză NATO că este în război cu Rusia: ”Este evident și nu este nevoie de dovezi suplimentare”
Președintele Rusiei, Vladimir Putin FOTO Hepta

Poziția oficială a Kremlinului este că NATO a intrat de facto în război cu Rusia. Acuzațiile aduse Alianței Nord-Atlantice au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, luni, 15 septembrie. Acesta a reacționat violent la o declarație a ministrului de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski.

„NATO este în război cu Rusia”, a subliniat reprezentantul Kremlinului. „Este evident și nu este nevoie de dovezi suplimentare”, a spus purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Potrivit acestuia, „NATO este implicată de facto în acest război” prin acordarea de sprijin direct și indirect regimului de la Kiev.

„Garanțiile de securitate (pentru Ucraina) au rolul de a descuraja un potențial adversar. Deci, ceea ce spunem este că, dacă se ajunge la un fel de pace, data viitoare când Rusia va încerca ceva împotriva Ucrainei, s-ar putea să intrăm în război cu Rusia”, declarase ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, citat de The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin a acuzat Europa, pe de altă parte, că ignoră cauzele profunde ale crizei ucrainene și împiedică astfel o soluționare pașnică.

„Europenii împiedică cazul, europenii nu vor acorda atenție cauzelor profunde ale crizei”, a subliniat el, după ce anunțase că negocierile cu Ucraina sunt practic blocate și că nu există o dată pentru o viitoare nouă întâlnire directă.

