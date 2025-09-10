NATO se reunește pentru a decide cum răspunde după atacul cu drone rusești din Polonia. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere

NATO se reunește pentru a decide ce măsuri ia după atacul dronelor / FOTO: Unsplash.com

NATO nu consideră incursiunea dronelor rusești în Polonia un atac, însă analizează incidentul. Între 6 și 10 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, fiind detectate de radarele Patriot. Forțele aliate au mobilizat avioane F-16, F-35 și aeronave AWACS pentru supraveghere și realimentare, iar Consiliul Nord-Atlantic se reunește miercuri pentru a discuta situația.

Un oficial al NATO a declarat că Consiliul Nord-Atlantic se reunește pentru o întâlnire miercuri dimineață și va discuta incidentul din Polonia, scrie The Guardian, citat de Antena 3 CNN.

NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ca un atac, a declarat o sursă din Alianța Nord-Atlantică pentru Reuters. Însă indicațiile inițiale sugerează că incidentul din Polonia a fost o incursiune deliberată a dronelor rusești, a precizat aceeași sursă.

A fost pentru prima dată când aeronavele NATO s-au confruntat cu o potențială amenințare în Polonia, a mai spus sursa, care a precizat că între 6 și zece drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez.

Forțele aliate au trimis avioane poloneze F-16, avioane olandeze F-35, avioane italiene de supraveghere AWACS și aeronave pentru realimentare.

Un oficial al NATO a declarat de asemenea că Consiliul Nord-Atlantic se reunește pentru o întâlnire regulată miercuri dimineață și va aborda și incidentul din Polonia.

