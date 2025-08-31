Îngrijorarea unui cunoscut general român: „America se retrage subtil din NATO, atât timp cât Trump încearcă să predea UE problema securității”

Generalul în rezervă Alexandru Grumaz a urmărit cu mare atenție cele mai importante evenimente din politica internațională: întâlnirea lui Trump cu Putin, discuțiile lui Trump cu Zelenski și consultările liderului SUA cu liderii din UE. În opinia analistului militar, oficialul de la Casa Albă a reușit să preia frâiele în privința direcției conflictului ruso-ucrainean, însă în acest context apare un element de noutate: senzația unui interes tot mai scăzut al Statelor Unite pentru NATO.

În cazul echipelor diplomatice americane și europene, un lucru este clar: americanii au reușit să se impună în fața europenilor, este de părere Grumaz.

„Este foarte clar, echipa diplomatică din America a câștigat. De fapt, este o amenajare a ceea ce a discutat Donald Trump cu Putin, cu europenii. Președintele SUA încearcă să-i convingă pe liderii europeni, pe care i-a aliniat și le-a spus la fiecare ce trebuie să facă.

Foarte important, impresia generală este că baletul diplomatic din ultimele zile este doar de câștigare de timp pentru Putin și pentru câteva fotografii de colecție pentru Donald Trump. Este foarte clar că va urma gambitul damei, deci sacrificarea pionului, adică sacrificarea lui Zelenski,” a comentat Grumaz, pentru Ziare.com.

„Întâlnirea dintre Zelenski și Putin nu va avea loc”

Zelenski nu se va întâlni față în față vreodată, este convins generalul român.

„Președintele ucrainean a spus că se va întâlni cu Putin față în față, dar această întâlnire nu va avea loc - vezi declarațiile lui Lavrov pe marginea acestui subiect. Și apoi urmează trilaterala, întâlnirea care ar trebui să aibă loc între Trump, Putin și Zelenski. Dar Zelenski nu se va putea întâlni cu ei, pentru că Putin a cerut ‘denazificarea’ regimului de la Kiev, deci îndepărtarea lui Zelenski de la putere. Serghei Lavrov a declarat că Moscova nu refuză discuțiile cu Ucraina, interesant.

Oricum, orice summit va trebui pregătit treptat, pas cu pas, începând de la nivelul experților și trecând prin toate etapele necesare. Asta poate dura 1-2 ani, e o dinamică similară cu cea care s-a desfășurat în mai, când Putin a sugerat o întâlnire a Rusiei cu Zelenski, pentru discuții de pace, pentru a trimite o delegație de nivel secundar, formată în general din istorici, care le-au explicat ucrainenilor care este, de fapt, istoria lor,” a explicat generalul format la Harvard.

„Rușii nu-și doresc deocamdată un acord de pace”

Washingtonul are capacitatea de a conduce mai departe discuțiile despre pace, avertizează fostul consul al României la Beijing, Alexandru Grumaz.

„E clar că rușii nu-și doresc deocamdată un acord de pace. De asta și tergiversează lucrurile. Este important să vedem care va fi discuția în trilaterală. Washingtonul va asigura coordonarea garanțiilor de securitate acordate direct de țările europene - asta a transmis Trump. Trebuie să înțelegeți un lucru: europenii nu au capabilități de culegere de informații și nici logistica necesară pentru a sprijini efortul Ucrainei, ceea ce s-a angajat Washingtonul,” a punctat Alexandru Grumaz.

Generalul Alexandru Grumaz, îngrijorat: „Vă spun un lucru trist, pentru mine”

În opinia generalului, discursul lui Trump despre „securitatea Ucrainei”, care ar urma să fie asigurată în special de europeni, sugerează un aspect îngrijorător: posibila retragere a SUA din NATO.

„Vă spun un lucru trist, pentru mine. Din punctul meu de vedere, atât timp cât Donald Trump încearcă să predea europenilor problema securității continentului, asta e o chestiune care spune că America se retrage din NATO. E o retragere subtilă, o retragere care înseamnă, de fapt, predarea conducerii operațiunilor de asigurare a securității europene către europeni, ceea ce va fi foarte dificil, pentru că aproape 80 de ani, America a asigurat securitatea în Europa. Deci aceste lucruri nu mai sunt asigurate în condițiile în care Trump predă această securitate europenilor,” a concluzionat generalul Grumaz, pentru Ziare.com.

