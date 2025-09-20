NATO a ridicat avioanele pentru a apărarea spațiului aerian după atacurile rusești. Situație tensionată, risc de escaladare

Avioane ale Poloniei și ale aliaților NATO au fost ridicate sâmbătă dimineața pentru a asigura protecția spațiului aerian polonez, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au anunțat forțele armate ale statului membru NATO. Decizia a fost adoptată pe fondul intensificării operațiunilor ruse cu aviație de mare rază de acțiune și a riscurilor pentru zonele de frontieră.

„Din cauza activității aviației de lungă distanță a Federației Ruse, care efectuează atacuri pe teritoriul Ucrainei, aviația poloneză și aliată a început să opereze în spațiul nostru aerian. Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional într-o postare pe X.

Potrivit Reuters, măsurile sunt menite să asigure securitatea în zonele limitrofe sectoarelor amenințate, în condițiile în care atacurile ruse s-au apropiat de frontiera poloneză. În același mesaj, autoritățile militare de la Varșovia subliniază capacitatea de reacție imediată: „Comandamentul operațional al forțelor armate monitorizează situația actuală, iar forțele și resursele aflate sub comanda sa rămân în stare de alertă maximă pentru a putea reacționa imediat”, se mai arată în postare.

Contextul operațional este marcat de lovituri nocturne asupra Ucrainei: în noaptea de 20 septembrie, forțele de ocupație rusești au atacat țara vecină cu zeci de drone de atac Shahed și rachete balistice, potrivit informațiilor comunicate public.

