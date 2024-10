NASA publică imagini incredibile de pe Planeta Marte. Ce i-a intrigat pe cercetători VIDEO

NASA a publicat cea mai clară imagine de până acum a planetei Marte care arată uimitoare roci albastre care împânzesc peisajul marțian.

Cele mai recente imagini ale NASA de pe Planeta Roșie au stârnit un val de entuziasm și curiozitate după ce au dezvăluit o priveliște neașteptată și misterioasă: roci de un albastru izbitor împrăștiate în peisajul marțian. Captate de roverul Perseverance, imaginile cu rocile vulcanice zimțate, de un albastru închis, au lăsat oamenii de știință fascinați, dar și nedumeriți, încercând acum să găsească semnificația acestei descoperiri unice.

Perseverance - un laborator mobil telecomandat, de dimensiunea unei mașini - explorează din februarie 2021 bazinul prăfuit al unui loc de impact cu un asteroid, denumit craterul Jezero.

Dar asta nu este tot - NASA a descoperit, de asemenea, ceva și mai surprinzător cuibărit între aceste pietre albăstrui. Această descoperire palpitantă a fost făcută într-o locație numită „Mount Washburn”, un câmp stâncos de pe craterul Jezero, un loc despre care se crede că a găzduit un lac marțian în urmă cu miliarde de ani.

Pe aici curgea un râu în urmă cu aproximativ 3,7 miliarde de ani și sunt dovezi ale unei lungi delte fluviale pierdute în interiorul marginii acestui crater cu diametrul de 45 de kilometri.

Nisipul și noroiul cu granulație fină, având exact consistența cunoscută pentru conservarea fosilelor pe Pământ, au fost aduse în Jezero de aceste râuri. Perseverance a fost trimis să exploreze argila fină, NASA fiind convinsă că acest crater ar fi putut găzdui cândva viață extraterestră.

În timp ce roverul Perseverance al NASA își continuă misiunea de căutare a unor semne ale vieții trecute pe Marte, acesta a dat peste o stâncă neobișnuită albă cu pete în mijlocul mării de pietre albastre, declanșând o competiție științifică.

Cele mai multe dintre rocile de culoare neagră-albăstruie văzute pe suprafața lui Marte, precum cele de pe „Mount Washburn”, sunt bazalt vulcanic.

„Marte este compus în cea mai mare parte din roci asemănătoare cu cele de bazalt terestre numite toleiți”, conform planetologului și geofizicianului Dr. G. Jeffrey Taylor de la Universitatea din Hawaii.

Dar stânca albă, cu pete, care ieșea în evidență în mijlocul acestui bazalt a surprins echipa NASA Perseverance.

Ciudățenia de pe Marte

Roca de un alb strălucitor, numită acum „Atoko Point”, nu seamănă cu nimic din ceea ce s-a mai văzut vreodată pe Planeta Roșie. „Pentru că era atât de strălucitoare și albă”, a explicat Dr. Katie Stack Morgan, geolog planetar la Jet Propulsion Laboratory al NASA, echipa nu s-a putut abține să nu investigheze mai mult.

