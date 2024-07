Discuțiile în marja Summitului NATO au adus pentru România mai multe rezultate, fiind menționată de liderii politici români inclusiv abordarea subiectului cu reprezentanții de la Washington pentru compensarea sistemului Patriot cedat Ucrainei. Pe lângă menționarea regiunii Mării Negre, o decizie majoră este cea a înființării unui coridor militar România-Bulgaria-Grecia.

Administrația Prezidențială a anunțat într-un comunicat de presă că România și-a atins toate obiectivele stabilite. „Marea Neagră este reconfirmată în Declarația Summitului ca regiune de importanță strategică, un aspect pe care România l-a promovat constant și, inclusiv ca urmare a acestor demersuri susținute, regiunea este nu numai recunoscută, ci și tratată ca una de importanță strategică pentru NATO și pentru securitatea euroatlantică”, a arătat Administrația Prezidențială.

Declaraţia finală a summitului NATO precizează că regiunea Mării Negre este de importanţă strategică pentru Alianţă, fiind menţionată alături de cea a Balcanilor de Vest, unde aliații subliniază continuarea angajamentului pentru securitatea și stabilitate.

Coridor militar România-Bulgaria-Grecia

Una dintre deciziile luate în marja Summitului vizează în mod direct România. Țara noastră va face parte dintr-un coridor militar menit să faciliteze mobilitatea militară, dezvoltarea coridoarelor de mobilitate fiind parte a planurilor NATO pentru a răspunde amenințărilor în întreaga Alianță. „Ca parte integrantă a consolidării posturii de descurajare și apărare, au fost făcuți pași importanți în sporirea mobilității militare. Astfel, România va face parte dintr-un coridor de mobilitate militară, împreună cu Bulgaria și Grecia, o inițiativă a părții române. Măsurile vizând consolidarea rezilienței la nivel național și colectiv includ și crearea condițiilor pentru avansarea eforturilor aliate legate de protecția infrastructurii critice submarine”, a mai menționat Administrația Prezidențială.

Ads

„Culoarul este absolut necesar pentru că, cel puțin în situația geostrategică, geopolitică de acum, ar rămâne cel mai sigur”, a explicat generalul (r) Virgil Bălăceanu, arătând că „Ungaria se poate opune chiar tranzitului teritoriului său de forțele militare și echipamentele militare”.

Potrivit generalului, „pentru securitatea la Marea Neagră doi parteneri strategici sunt esențiali pentru România: Statele Unite și Turcia. Spun acest lucru pentru că fără Turcia nu cred că se va ajunge la o prezență reală navală a NATO în Marea Neagră”. Astfel că gruparea operativă de deminare, MCM Black Sea, la care a contribuit și statul nostru, este un exemplu, potrivit generalului. MCM Black Sea a început recent prima sa misiune de deminare.

Analistul militar Ion Petrescu a explicat pentru Ziare.com că acest coridorul militar „era necesar de multă vreme”. Potrivit analistului, „acesta va accelera trecerea rapidă prin punctele de control - a traficului rutier - aflate la granițele naționale. Rolul României va fi unul pivotal. Turcia își va menține relația bilaterală relativ amicală cu Federația Rusă, dar nu va obstrucționa convoaiele rutiere ale NATO.

Ads

Declarația NATO cuprinde și un apel pentru retragerea forțelor ruse din Republica Moldova şi Georgia, statul vecin fiind evocat constant de țara noastră în reuniunile la nivel înalt. Totodată, în ceea ce privește Ucraina, preşedintele Klaus Iohannis şi Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, au semnat, joi, la Washington, un Acord privind cooperarea în domeniul securităţii între România şi Ucraina.

Discuții pentru compensarea sistemului Patriot donat Ucrainei

În marja summitului, ministrul Angel Tîlvar a participat la Washington la mai multe evenimente. Ministrul Apărării a explicat în cadrul unor declarații de presă că au fost purtate și discuții cu privire la compensarea în cazul sistemului Patriot donat Ucrainei, precizând că nu există în prezent un orizont de timp pentru primirea de către ţara noastră a unui sistem similar sau a unuia alternativ, potrivit Agerpres.

Ads

Anterior, președintele Klaus Iohannis precizase că ministrul Apărării a fost mandatat să poarte discuțiile. „În CSAT am discutat acum câteva zile in extenso această chestiune şi am dat un mandat Ministerului Apărării, şi domnul ministru Tîlvăr este prezent aici şi am discutat chiar înainte să intrăm în această conferinţă. Se negociază şi dorinţa noastră este să primim un alt sistem Patriot la schimb”.

Șeful Asociației Ofițerilor în Rezervă, generalul (r) Virgil Bălăceanu a explicat pentru Ziare.com că un termen de doi ani de zile „este un termen optimist pe care ni l-am dori, dar asta ar însemna o livrare nu anul viitor, ci în 2026”.

„Putem să exprimăm speranța în următorii doi ani de zile, asta în condițiile în care și producătorul ne-ar oferi o asemenea posibilitate. Adică ar fi o livrare cu prioritate. Din datele pe care le știu, cele trei sisteme care ar fi urmat să fie livrate nu aveau încă termenul de livrare fixat. Oricum livrarea sistemului care ar trebui să îl înlocuiască pe cel donat Ucrainei se va face cel mai probabil din pachetul de trei sisteme care este destinat forțelor terestre. (…) Ar fi excepțional să se facă livrarea în 2025, astfel încât în 2027 să avem operaționalizat acest sistem”, a precizat generalul (r), punctând că actualul contract cuprinde patru sisteme pentru forțele aeriene și trei sisteme pentru forțele terestre.

Ads

”Pe de altă parte, ar trebui ca în această perioadă de tranziție până la livrarea sistemului și operaționalizarea acestuia - mă refer la cel pe care trebuie să îl aibă în dotare forțele aeriene, donându-se unul din sistemele care aparțin forțelor aeriene - ar fi o soluție de dislocare a unui sistem Patriot sau un sistem similar, astfel încât capabilitatea legată de sistemele de apărare antiaeriană, antirachetă Patriot ale regimentului 74 Patriot să fie complete”, a adăugat acesta.

Cu privire la compensarea sistemului, analistul militar Ion Petrescu este de părere că „pentru moment, sistemul donat Ucrainei va fi probabil compensat printr-o prezență suplimentară, la Baza Aeriană Kogălniceanu, a unor avioane militare americane de luptă performante”.

Ads