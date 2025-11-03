Ziare.com a întrebat Chat GPT cum s-ar desfășura un război între țările NATO și Rusia și care ar fi deznodământul. Inteligența artificială a exprimat un punct de vedere bine documentat și argumentat.

Din punctul de vedere al înzestrării armatei, al tehnologiei, alianța NATO este mult superioară. Potrivit Chat GPT, NATO are 3,5 milioane de trupe active, în 31 de state, iar Rusia 1,15 milioane. Militari în rezervă are NATO 2,5 milioane, iar rușii cu jumătate de milion mai puțin. NATO are 8.000 de tancuri complet operaționale, iar rușii 3.000. De asemenea, raportul privind vehiculele blindate este de 35.000 la 20.000, la avioane de luptă 4.000 vs. 1.500, la elicoptere 3.500 vs. 1.400, submarine nucleare 150 vs. 60. Raportul cheltuielilor militare este de 1,25 trilioane de dolari vs. 110 miliarde de dolari.

„NATO are o superioritate convențională uriașă, mai ales aeriană, navală și logistică. Rusia are avantaj geografic și capacitate masivă de mobilizare pe termen lung, plus o forță nucleară comparabilă”, a transmis AI-ul.

Simularea AI-ului pentru războiul NATO vs. Rusia, un dezastru pentru umanitate. Cele 3 scenarii

De asemenea, Chat GPT a prezentat trei posibile scenarii de război. Primul, războiul convențional limitat, cu desfășurare pe teritoriile din Europa de Est.

Ads

„Rusia ar putea obține câștiguri teritoriale inițiale în statele baltice sau Ucraina (dacă NATO ar interveni direct). NATO ar domina rapid spațiul aerian (în 1–2 săptămâni). În 4–6 săptămâni, Rusia ar fi probabil împinsă înapoi la granițele sale, cu pierderi masive (zeci de mii de trupe). Probleme: logistica NATO în Polonia și România e limitată, dar superioară infrastructurii rusești”, a notat AI-ul.

Al doilea scenariu, escaladarea totală în Europa.

„Ar implica distrugerea infrastructurii majore (porturi, baze, rețele energetice). Ar dura luni de zile și ar implica mobilizarea rezervelor. Rusia ar putea recurge la arme nucleare tactice dacă ar risca înfrângerea completă”, a răspuns serviciul de AI.

Cel de-al treilea scenariu este războiul nuclear.

„Ambele părți dețin între 6.000–6.500 de focoase nucleare. Un schimb nuclear total ar distruge civilizația actuală — nu ar exista 'câștigători'”, a transmis Chat GPT.

Ads

În concluzie, în cazul unui război convențional limitat, NATO s-ar impune datorită superiorității aeriene, navale și tehnologice. În cazul unui război convențional prelungit, tot NATO ar obține victoria, „dar cu pierderi mari”, pentru că „Rusia are rezerve mari, dar economie slabă”, iar în cazul unui conflict nuclear, ambele părți ar fi eliminate.

„Într-un război convențional, NATO ar câștiga aproape sigur în câteva luni, dar cu pierderi uriașe (probabil > 100.000 de morți total). Într-un război nuclear, nimeni n-ar supraviețui organizat. De aceea, strategia actuală a ambelor părți este descurajarea reciprocă, nu confruntarea directă”, a răspuns AI-ul.

„România ar suporta o parte semnificativă din riscurile şi costurile umanitare şi economice ale conflictului”

Chat GPT a explicat ce rol ar avea România într-un astfel de război.

„România ar fi un nod logistic şi de comandă esențial pentru NATO în flancul sud-est — găzduind forţe, facilitând rotaţii, protejând Marea Neagră şi contribuind la apărarea antirachetă — dar ar suporta şi o parte semnificativă din riscurile şi costurile umanitare şi economice ale conflictului”, a transmis AI-ul.

Ads

Mai precis:

„1. Hub logistic şi punct de dislocare pentru forţe NATO — baze precum Mihail Kogălniceanu (Constanța) şi Baza 57 (Fetești/Câmpia Turzii) ar fi centre pentru rotaţii, aprovizionare şi susţinere aeriană/terestră.

2. Punct cheie pentru apărare antirachetă şi ISR — situl Aegis Ashore de la Deveselu rămâne componentă importantă a apărării antirachetă NATO şi un punct strategic pentru monitorizare.

3. Flancul sud-est al NATO în Marea Neagră — România ar asigura control maritim/anti-sabotaj pe Marea Neagră, cooperare strânsă cu flota NATO şi cu statele riverane (Turcia, Bulgaria), sprijinind operaţiuni navale şi de supraveghere.

4. Gazdă pentru forţe aliate (rotative şi permanente) — infrastructura românească a fost extinsă pentru a primi contingente NATO/US; în scenariu de criză capacitatea de găzduire şi spike logistic ar creşte semnificativ. (proiecte de extindere Mihail Kogălniceanu).

5. Rol politic-diplomatic şi suport civilo-militar — Bucureştiul ar participa la deciziile politice NATO, ar gestiona fluxuri de refugiaţi, asistenţă umanitară şi coordonare UE/NATO. România ar fi totodată o voce regională importantă în cadrul alianţei.

Ads