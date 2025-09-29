NATO ar putea trece la doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian aliat. Schimbare majoră de doctrină militară la orizont

Autor: Veronica Andrei
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 19:09
106 citiri
NATO ar putea trece la doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian aliat. Schimbare majoră de doctrină militară la orizont
Avioane poloneze, activate după un atac rusesc din vestul Ucrainei FOTO Facebook /NATO Allied Air Command

Alianța Nord-Atlantică analizează modificarea regulilor de angajare pe flancul estic, în contextul tot mai frecventelor incursiuni aeriene din partea Federației Ruse. Potrivit The Times, NATO ia în calcul coborârea pragului de reacție în fața violărilor spațiului aerian, inclusiv posibilitatea de a autoriza doborârea avioanelor rusești care penetrează teritoriul țărilor membre.

În ultimele săptămâni, o serie de incidente – de la drone suspecte observate în apropierea bazelor militare și aeroporturilor din nordul Europei, până la zboruri provocatoare efectuate de avioane de luptă rusești – au determinat o reevaluare urgentă a posturii defensive a NATO în regiunea Mării Baltice.

Pe 19 septembrie, trei avioane MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei, incident care a durat 12 minute și a determinat Tallinnul să invoce Articolul 4 al Tratatului NATO. Pe 26 septembrie, aviația maghiară a interceptat cinci aeronave rusești deasupra Mării Baltice. În paralel, au fost raportate activități aeriene neidentificate în Polonia, România, dar și în Danemarca, Lituania, Suedia și Norvegia.

Spre o schimbare de paradigmă: de la „air policing” la „air defense”

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a fost printre primii lideri care au cerut o schimbare de strategie: trecerea de la actuala misiune de poliție aeriană – în esență, o prezență disuasivă – la un sistem funcțional de apărare antiaeriană, capabil să răspundă rapid și letal în caz de amenințări concrete.

O astfel de tranziție ar presupune nu doar suplimentarea capacităților NATO din regiune cu sisteme de apărare antiaeriană moderne, ci și relaxarea regulilor actuale privind deschiderea focului. În prezent, avioanele NATO se limitează, de cele mai multe ori, la escortarea aeronavelor rusești în afara spațiului aliat, atât timp cât acestea nu prezintă o amenințare militară directă.

Admiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a confirmat că scenariul este „pe masa discuțiilor”, dar a precizat că nu a fost luată încă o decizie: „Incidentele sunt recente, încă se investighează, iar atribuirea clară a responsabilității este esențială înainte de orice pas.”

O linie fină între descurajare și escaladare

Oficiali din mai multe state membre și-au exprimat rezervele privind posibilitatea unei reacții disproporționate, care ar putea transforma provocările aeriene ale Rusiei într-un pretext pentru escaladare. Totuși, retorica alianței s-a radicalizat vizibil în ultima perioadă.

După ce președintele american Donald Trump a afirmat că este necesar „să fie doborâte” aeronavele rusești care încalcă spațiul aliat, secretarul general al NATO, Mark Rutte a susținut ideea ca măsură de ultimă instanță, subliniind că „o asemenea reacție ar putea fi adecvată, dacă situația o impune.”

Între timp, diplomați din Marea Britanie, Franța și Germania au avut o întrevedere oficială la Moscova cu reprezentanți ai guvernului rus, unde ar fi transmis că avertismentele NATO nu sunt simple declarații politice, ci reflectă o determinare reală de a proteja spațiul aliat.

Polonia vrea libertate de acțiune extinsă

Pe fondul divergențelor tot mai vizibile din interiorul NATO în ceea ce privește răspunsul adecvat la provocările aeriene ruse, Polonia face un pas înainte și ia în considerare o decizie unilaterală: autorizarea doborârii de drone sau avioane rusești care pătrund în spațiul aerian deasupra Ucrainei sau Belarusului, în proximitatea granițelor sale.

Această decizie reflectă temerile țărilor de pe linia de contact cu Rusia, care consideră că reacția actuală a alianței nu este suficient de fermă. Pe măsură ce incursiunile aeriene continuă, presiunea asupra NATO de a-și redefini politica de răspuns devine tot mai mare.

Anunțul momentului pentru războiul din Ucraina. JD Vance dezvăluie că SUA discută furnizarea rachetelor NATO Tomahawk pentru Kiev
Anunțul momentului pentru războiul din Ucraina. JD Vance dezvăluie că SUA discută furnizarea rachetelor NATO Tomahawk pentru Kiev
Vicepreședintele J.D. Vance a declarat duminică, 28 septembrie, pentru Fox News, că SUA discută posibilitatea furnizării rachetelor NATO Tomahawk pentru transferul către Ucraina. Acesta...
După incursiunile aeriene rusești, revine în discuție ideea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Ce presupune această măsură și cât de realistă este
După incursiunile aeriene rusești, revine în discuție ideea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Ce presupune această măsură și cât de realistă este
Pe fondul unor noi încălcări ale spațiului aerian al statelor membre NATO de către avioane și drone rusești, apelurile pentru instituirea unei zone de interdicție aeriană („no-fly...
#NATO, #doctrina militara, #doborare, #avioane rusesti , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali, intalnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: "Hai, ma, ce faci? Arunca!". Decizie total surprinzatoare
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cum vad italienii asemanarea cu romanii: "Stramosii lor erau, in esenta, dacii de la Marea Neagra, cuceriti de romani"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Poliţist de la Antidrog, acuzat că furniza traficanţilor de droguri informaţii despre anchetele procurorilor. Ce primea în schimb
  2. Viktor Orbán: „UE se transformă într-un proiect militar anti-Rusia”. Presa proguvernamentală maghiară acuză Ucraina că ar pregăti o operațiune de tip „steag fals” împotriva Poloniei și României
  3. NATO ar putea trece la doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian aliat. Schimbare majoră de doctrină militară la orizont
  4. Se încearcă restructurarea Ministerului de Interne. Unele compartimente vor fi comasate, se reduc posturile la birou. Ce se spune despre vârsta de pensionare
  5. Un job sigur în fața inteligenței artificiale? Bill Gates numește singura meserie care va rezista în următorii 100 de ani: "Și mie mi-e frică"
  6. Zelenski acuză: Rusia folosește flota-fantomă de petroliere pentru a lansa drone spre orașe europene. NATO, tot mai expusă
  7. Acuzații grave la adresa lui George Simion. "Numele lui trebuie să rămână scris în registrul negru al trădătorilor de neam"
  8. Senatul a aprobat proiectul privind pensiile private. Cine și-ar putea retrage banii din Pilonul II într-o singură tranșă
  9. Marea Britanie ar putea fi deja în război cu Rusia, susține un fost șef al MI5. Motivele pentru care a ajuns la această concluzie dură
  10. Occidentul suplimentează apărarea împotriva dronelor în Danemarca, înaintea reuniunilor Consiliului European și a Comunității Politice Europene