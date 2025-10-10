NATO scoate la rampă arsenalul nuclear: Exercițiu militar de amploare. Mark Rutte: ”Vom proteja și apăra toți aliații împotriva tuturor amenințărilor”

Business Focus: Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei

Autor: Alexandru Negrici
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 14:58
Soldați/FOTO:X/@intermarium24

NATO anunță că exerciţiul anual de descurajare nucleară Steadfast Noon va fi găzduit de Țările de Jos şi va începe săptămâna viitoare, cu participarea a 71 de aeronave din 14 state, au transmis vineri, 10 octombrie, oficialii alianţei, potrivit unui comunicat citat de Reuters.

Baza aeriană Volkel din Olanda este gazda principală a antrenamentelor din acest an, iar la operaţiuni vor contribui şi instalaţii din Kleine Brogel (Belgia), Lakenheath (Marea Britanie) şi Skrydstrup (Danemarca).

Într-un mesaj video înregistrat la Volkel, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că exerciţiul „trimite un semnal clar oricărui potențial adversar că vom proteja și apăra toți aliații împotriva tuturor amenințărilor”. Rutte a subliniat, de asemenea, raţiunea desfăşurării scenariilor: „Trebuie să facem acest lucru pentru că ne ajută să ne asigurăm că forța noastră de descurajare nucleară rămâne cât mai credibilă, sigură și eficientă posibil”.

Oficialii NATO au reafirmat că, în timpul Steadfast Noon, nu sunt folosite arme nucleare, ci doar sunt simulate scenarii în care astfel de arme ar putea fi implicate, precizare menită să clarifice natura antrenamentelor.

Contextul exerciţiului rămâne unul tensionat: de la invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, Moscova a emis avertismente repetate privind riscul unei confruntări nucleare cu NATO, mesaje catalogate de Alianţă drept iresponsabile. Jim Stokes, directorul NATO pentru politica nucleară, a explicat jurnaliştilor de la Bruxelles că Steadfast Noon este un exercițiu „de rutină” și „nu vizează nicio țară”. „De asemenea, nu are nicio legătură cu evenimente reale”, a adăugat el.

Programul va include manevre şi proceduri de coordonare între aviaţii şi sistemele participante, cu scopul declarat de a menţine credibilitatea şi operativitatea forţei de descurajare. NATO spune că exerciţiile astfel concepute transmit „un semnal” privind angajamentul de protecţie colectivă, în timp ce aliaţii monitorizează situaţia de securitate la est de graniţele euro-atlantice.

