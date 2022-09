Secretarul general al NATO condamnă referendumurile organizate de Rusia în Ucraina: ”Reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat referendumurile organizate de Rusia în Ucraina şi a afirmat că nu au nicio legitimitate. ”Reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internaţional”, a transmis oficialul NATO. El a discutat cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

”Tocmai am vorbit cu preşedintele Volodimir Zelenski şi am precizat clar că aliaţii NATO sunt de neclintit în sprijinul pentru suveranitatea şi dreptul la autoapărare al Ucrainei”, a scris Stoltenberg pe Twitter.

Acesta a adăugat că ”referendumurile false organizate de Rusia nu au nicio legitimitate şi reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internaţional. Aceste pământuri sunt Ucraina”.

La rândul său, Zelenski a precizat, într-un tweet, că a mulţumit secretarului general al NATO pentru declaraţia sa fermă de condamnare a ”referendumurilor”.

”Am discutat despre evoluţiile actuale de pe câmpul de luptă şi despre continuarea sprijinului statelor membre ale Alianţei pentru forţele armate ucrainene”, a transmis Zelenski.

Just spoke with President @ZelenskyyUa & made clear that #NATO Allies are unwavering in our support for #Ukraine’s sovereignty & right to self-defence. The sham referenda held by #Russia have no legitimacy & are a blatant violation of international law. These lands are Ukraine.