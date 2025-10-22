NATO se antrenează pentru un război la scară mare. Exercițiu în premieră, desfășurat pe două continente. Anunț de ultimă oră de la alianța nord-atlantică

NATO a pornit astăzi, 22 octombrie, Steadfast Duel 25 (STDU25), un exercițiu computerizat de comandă și control, menit să valideze pregătirea și interoperabilitatea NATO în condiții reale de criză. Antrenamentul ține până pe 29 octombire și va include mai multe premiere pentru alianța nord-atlantică.

Pentru prima dată, toate cele trei comandamente NATO întrunite - Brunssum, Napoli și Norfolk - se vor antrena împreună ca parte a unui singur cadru coordonat. Fiecare comandament își va păstra responsabilitățile curente, din viața de zi cu zi, simulând, în același timp, un ritm de luptă fără oprire 24/7, pentru a testa planificarea, coordonarea și executarea comună în toate mediile și în toate regiunile. Acest exercițiu va testa și capabilitățile pe care le au Structura de Forțe a NATO (NFS) și Structura de Comandă a NATO (NCS), implementând conceptul „te antrenezi așa cum te-ai lupta” (train as you fight).

De asemenea, STDU25 va fi și primul exercițiu NATO care va simula un scenariu de apărare colectivă în baza Articolului 5 la nivelul întregii Structuri de Comandă a NATO, întărind angajamentul Alianței pentru pregătire și apărare colectivă.

Acest exercițiu va integra și grupul întrunit pentru operațiuni psihologice (Combined Joint Psychological Operations Task Force, CJPOTF), coordonat de Germania, ce marchează un pas important către operaționalizarea acestei noi structuri. Acest lucru reflectă adaptarea continuă a NATO la mediul informațional modern și accentul pe care Alianța îl pune pe operațiuni complete, în mai multe medii, a transmis Comandamentul Întrunit NATO pentru Forțe din Brunssum.

În postarea de pe Facebook care însoțește acest comunicat, este prezentată o hartă care arată amploarea acestui exercițiu, cât și poziționarea celor trei comandamente întrunite ale NATO, anume în SUA, Olanda și Italia. De asemenea, este prezentat, concis, și scopul Steadfast Duel 2025: Pregătirea Planurilor Regionale ale NATO pentru un război la scară mare.

