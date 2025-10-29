Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 17:24
444 citiri
Ștefan Dănilă, fost șef al Armatei Române / FOTO: MApN
Ștefan Dănilă, general în rezervă, fost şef al Statului Major General al Armatei Române, a lansat un avertisment pentru Guvernul Bolojan. Decizia americanilor este, de fapt, „un mesaj strategic grav”, susține analistul militar.
„Reducerea numărului de militari americani în România este o surpriză anunţată din primăvară. Din punct de vedere operaţional, nu este o semnificativă, dar ca mesaj strategic este grav. Situaţia internă favorizează atacuri politice, articole de presă acide și acuzatoare la adresa conducerii politice actuale”, a notat Dănilă pe Facebook.
Anunțul neașteptat făcut de un fost șef al Armatei Române: „ Impredictibilitatea deciziilor Administraţiei Trump, coroborată cu situaţia politică internă, ne aruncă într-o stare asemănătoare cu cea din anii 1939-1940”
România este aruncată într-o situație impredictibilă comparabilă cu cea din perioada 1939-1940, e de părere militarul.
„În urmă cu cinci ani, spuneam că avem cea mai bună situaţie de securitate din istoria statului român. Aveam ca principal garant parteneriatul strategic cu SUA. Impredictibilitatea deciziilor Administraţiei Trump, coroborată cu situaţia politică internă, ne aruncă într-o stare asemănătoare cu cea din anii 1939-1940”, a mai punctat Dănilă.
SUA retrag trupe americane din România
