Șeful NATO, avertisment pentru Putin: ”Orice atac al unor infrastructuri NATO va declanşa o reacţie unită şi hotărâtă” VIDEO

Orice atac împotriva unor infrastructuri critice ale NATO va declanşa o ”reacţie unită şi hotărâtă”, a avertizat marţi secretarul general al alianţei militare occidentale Jens Stoltenberg, relatează AFP.

NATO îşi consolidează securitatea instalaţiilor-cheie, anunţă secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, în urma atacurilor învăluite în mister ale gazoductelor Nord Stream 1 şi 2, la Marea Baltică.

Nicio informaţie nu a ajuns în public, în acest stadiu, despre originea unor explozii care au avariat gazoductele ce leagă Rusia şi Germania.

🔴 #LIVE: Jens Stoltenberg ended his speech with a cautious tone:

"We have a difficult winter ahead, so it's even more important that North America and Europe continued to stand united in support for Ukraine and in defence of our people." pic.twitter.com/a8NkslDpzL