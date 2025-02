Viitorul României în cadrul NATO. Oportunități și amenințări, în contextul tensiunilor SUA versus UE

România face parte din NATO, cea mai puternică alianță militară din lume, din anul 2004. Alianța Atlanticului de Nord a fost creată după cel de-Al Doilea Război Mondial, iar după mai bine de șase decenii, se află într-un moment fără precedent: cei mai pesimiști analiști avertizează asupra unei posibile rupturi de Europa. În cazul României, unii sunt de părere că este vorba despre cea mai mare criză securitară din ultimii 35 de ani.

Administrația americană „conservatoare” și cea europeană, „progresistă”, împărtășesc viziuni diferite la nivel politic, economic, cultural și militar. În privința ultimului plan menționat, deci securitar, între liderii Statelor Unite și cei ai Uniunii Europene există disensiuni privind războiul din Ucraina și dar și referitoare la contribuțiile statelor membre la bugetul NATO.

Politica externă americană s-a schimbat la 180 de grade, în timpul Administrației Trump, față de abordarea Administrației Biden. Astfel, dintr-un mare dușman, SUA redevine un partener de dialog cu Federația Rusă, aspect care deranjează liderii UE, activ implicați, de ani de zile, în sprijinirea regimului de la Kiev, în contextul conflictului militar cu Moscova. Totodată, în timp ce statele din Europa de vest și centrală nu cheltuiesc nici măcar 2% în industria de apărare, Donald Trump a cerut europenilor, în noul mandat, un prag de 5%. În cazul relației Trump - Zelenski, s-a ajuns la atacuri la persoană. Președintele SUA l-a numit pe oficialul de la Kiev „un dictator, un comediant modest”.

În ultimele săptămâni, reproșurile între SUA și UE au circulat bidirecțional și au accentuat diferențele de viziune dintre cele două entități. Săptămâna trecută, Administrația Trump a transmis europenilor că trebuie să se ocupe de propria securitate și să se bazeze mai puțin pe sprijinul SUA. Friedrich Merz, liderul CDU, partidul care s-a impus la alegerile legislative din Germania, de duminică, 23 februarie, a vorbit despre „obținerea independenței față de SUA”.

„Mențin un contact apropiat cu mulți prim-miniștri, șefi de state și guverne din Uniunea Europeană, iar prioritatea mea absolută este să întăresc Europa cât de repede posibil, astfel încât, pas cu pas, să obținem independența față de SUA. Nu am crezut vreodată că va trebui să spun așa ceva la TV, dar după ultimele comentarii ale lui Donald Trump de săptămâna trecută, este clar că americanilor, sau cel puțin acestei părți a americanilor, acestei Administrații, le pasă foarte puțin de soarta Europei.

Sunt curios să văd cum ne vom îndrepta către summit-ul NATO de la finalul lunii iunie, dacă vom mai vorbi încă de NATO în această formă sau dacă vom fi nevoiți să înființăm o capacitate europeană independentă de apărare mult mai rapid. Aceasta este prioritatea mea absolută și nu îmi fac iluzii în legătură cu ceea ce va veni din America”, a declarat Merz, posibil viitor cancelar al Germaniei.

Astfel, în spațiul public au apărut zvonuri inclusiv cu privire la posibila retragere a trupelor americane din Europa, inclusiv din România. De asemenea, oficiali din țara noastră, precum Siegfried Mureșan - europarlamentar PNL și Crin Antonescu - candidatul PSD+PNL la alegerile prezidențiale au lansat atacuri la adresa Administrației Trump, o situație atipică în relația SUA-România.

În acest context, cât de mari sunt riscurile de securitate la adresa țării noastre? Există cale de reconciliere, între SUA și UE? Sau suntem într-un plin „divorț", fără cale de întoarcere? Pe marginea acestui subiect, Ziare.com a discutat cu Ion Petrescu - colonel în rezervă, analist militar, Ștefan Popescu - specialist în diplomație culturală, analist de politică externă și cu Dan Dungaciu - sociolog, analist de politică externă.

„Retragerea americană”, un subiect sensibil pentru societatea românească. Ion Petrescu: „Generalii americani nu vor ezita să îi prezinte președintelui Trump efectele strategice negative ale probabilei retrageri a trupelor americane din Europa de Est”

În opinia lui Ion Petrescu, colonel în rezervă, o eventuală retragere a militarilor americani din România ar produce efecte strategice negative, majore. De acest lucru va trebui să țină cont președintele american, e de părere analistul militar.

„Generalii americani nu vor ezita să îi prezinte președintelui Trump efectele strategice negative ale probabilei retrageri a trupelor americane din Europa de Est.

Nota bene: Pentagonul nu poate oferi președintelui american nicio garanție că trupele americane care vor fi retrase se vor putea reîntoarce, în viitor, pe aceleași aliniamente.

Statele Unite ale Americii, chiar conduse de Trump și echipa sa de zgomote mediatice au mare nevoie de sprijinul Poloniei în centrul bătrânului nostru continent și de determinarea tradițională a României în Europa de Sud-Est. Donald Trump este doar o... ”acoladă geopolitică incandescentă”, pentru următorii patru ani”, a declarat Petrescu, pentru Ziare.com.

Din punct de vedere securitar, în ciuda tensiunilor geopolitice, România va rămâne un stat a cărei integritate teritorială nu va fi pusă în pericol, de la est, crede Ion Petrescu.

„Cine vorbește despre Alianța Nord-Atlantică în România, să privească mai întâi la eficiența cu care Statul Major al Apărării României conduce, cu o experiență validată de viața celor care au acționat în diverse teatre de război, cu tactul specific conaționalilor care nu se bat cu pumnii în piept, pentru reușitele lor, cu clarviziunea adepților programelor multianuale de înzestrare cu tehnică de luptă modernă a organismului militar autohton, o armată cu un efectiv comparabil cu al celor a șapte-opt divizii, capabile să contracareze adversarul în linia întâi.

Rusia poate că este tentată de un atac imaginar asupra țării noastre, dar replica va fi pe măsura provocării și daunelor incomensurabile. Doar România are a doua forță aeriană aliată, la Marea Neagră, după aceea a Turciei. Restul amenințărilor ipotetice sunt, practic, insignifiante. România nu are pretenții teritoriale la statele limitrofe și, după alegerile prezidențiale, va menține spiritul moderat, echilibrat în promovarea intereselor naționale reale, nu inventate de terți în mediul electronic”, a mai transmis Petrescu.

România, din perspectiva SUA. Ștefan Popescu: „Statele Unite, fără îndoială, au intenția să rămână un punct nodal, în regiune”

În opinia lui Ștefan Popescu, SUA nu se va retrage din regiune, în ciuda relațiilor tensionate cu oficialii de la UE.

„Statele Unite ale Americii, fără îndoială, indiferent de numele administrației, au intenția să rămână un punct nodal, în regiune. Administrația Trump 1 a fost cea care a lansat coridorul vertical. Cu alte cuvinte, o mai bună colaborare pe plan energetic între Grecia, Bulgaria și România, astfel încât acestea să fie capabile să exporte energie din Statele Unite către Moldova, către Ucraina, Slovacia, respectiv Ungaria. Administrația Trump 1 a fost administrația cea mai angajată în inițiativa celor trei mări, mult mai angajată decât Administrația Biden”, a comentat Popescu, pentru Ziare.com.

Polonia, Ungaria și România sunt piese importante ale Flancului Estic. În cazul guvernului de la București, acesta trebuie să-și prezinte „valoarea de întrebuințare” față de partenerul strategic, avertizează analistul de politică externă.

„Totuși, Polonia reprezintă pivotul prezenței americane la nivel regional. Din punct de vedere ideologic, afinitățile pe care le are Viktor Orban, capacitatea lui de a se face ascultat când sună la telefon, la Casa Albă, sigur că Ungaria, pe palierul ideologic, ca interlocutor, pentru transformarea Uniunii Europene, are de asemenea, o importanță. Aș spune că cele trei țări se completează, dacă ne raportăm la strategia regională a Statelor Unite în regiune și cred că aceasta e evaluarea pe care noi trebuie să o avem în vedere: fără îndoială, noi va trebui să ne îmbunătățim capacitatea de a ne prezenta valoarea de întrebuințare.

România este importantă pentru Statele Unite ale Americii nu doar ca stat foarte apropiat de Federația Rusă, dar România este un stat foarte important și prin apropierea ei de Orientul Mijlociu și de zona Levantului”, a mai precizat specialistul în politică externă.

Parteneriatul României cu SUA, comparat cu cel pe care vecinii polonezi și maghiari îl au cu America. Dan Dungaciu: „Dacă vrei să fii cu americanii, trebuie să fii precum ei”

Dan Dungaciu crede că parteneriatul strategic cu SUA poate fi menținut, chiar întărit, dacă puterea politică din România va achiesa la valorile promovate de Washington. În caz contrar, orice scenariu este posibil.

„Trebuie să le arătăm americanilor că gândim strategic, că România nu este singură pe lume și că acest triunghi, România - Polonia - Statele Unite ar putea să ofere premise favorabile și trumpiștilor din Europa, și trumpiștilor din România, indiferent cine sunt ei - nu vorbesc despre persoane fizice, vorbesc despre curentul în sine și de viziune. Acesta este un lucru pe care cred că ar trebui să-l folosim un pic mai abil. Asta ne-ar da și o putere mai mare de negociere la nivel european - o Românie și o Polonie care să fie o contrabalanță sau complementară cu ceea ce face Franța și Germania la nivel european.

Această contrabalanță nu va fi doar de tip securitar - ‘America, cea care te protejează’. Parteneriatul Polonia - România va fi bazat pe un set de valori comune, apropo de America, adică pe valorile trumpismului, pe care și Polonia, și România, în mare măsură le împărtășesc. Este un alt tip de pro-americanism, ‘de jos în sus’, care ar forja, întări acest ‘triunghi’. Despre asta este vorba, pentru ca în viitor, să ne găsim un loc mai favorabil în relația cu Washingtonul”, a precizat Dungaciu, pentru Ziare.com.

În privința vecinilor României, Ungaria deja și-a asumat o poziție pro-America. Totodată, Budapesta are și vulnerabilități, ce pot fi exploatate de București, potrivit analistului de politică externă.

„Ungaria este oricum, un actor care lovește la o categorie mult superioară față de dimensiunile sale. Riscurile Ungariei sunt că e prea legată de spațiul estic. Una e să ai relații cu spațiul estic, alta este să riști să fii dependent de spațiul estic. Aici am impresia că Viktor Orban s-a dus prea departe. Faptul că rolul lui Orban este mult diminuat în relația cu Ucraina provine din faptul că premierul maghiar a deranjat lumea și din estul Europei, și la Washington, din pricina relației prea aproape cu Moscova, pe de o parte - Donald Trump nu a fost votat pentru 'Make Russia Great Again!'. Asta nu se va întâmpla niciodată, americanii știu asta.

O prea puternică relație cu Rusia nu e în favoarea lui Orban, dar nicio relație prea apropiată cu China. Investițiile chineze în Ungaria sunt mai mari decât investițiile chineze în Franța, Germania și Marea Britanie la un loc. În cazul Ungariei, există riscul să nu reziste acestor presiuni economico-politice ale Rusiei și Chinei, americanii știu asta. Astfel, poziția de negociere a domnului Orban, care sigur, individual este agreat pe bună dreptate - Orban este agreat pentru că gândește ca Trump, e ca ei. România nu este în atenția Americii pentru că nu reflectă aceeași viziune”, a mai punctat Dungaciu.

Sociologul aduce în atenție războiul ideologic asumat de către președintele american încă din primul mandat. Mai exact, este vorba despre „două lumi”, iar România se află în fața unei noi decizii, susține Dungaciu.

„Orban, Ungaria, au un rol important în regiune, dar prezintă câteva handicapuri. Iar pe aceste handicapuri, România trebuie să le joace mai inteligent. Dar înainte de a le juca, România trebuie să asigure că e vizibilă la Washington. Așa cum am mai spus, dacă vrei să fii cu americanii, trebuie să fii precum ei. Noi nu suntem ca ei. Clasa noastră politică nu e ghidată de aceleași valori. Clasa noastră politică este, mai degrabă, în lumea lui Soros decât în lumea lui Trump.

În ultimii 30 de ani, România nu a ieșit din acest contur ideologic, ci este, încă, în lumea axiologico-politică a lui George Soros, nu în cea a lui Donald Trump. Avantajul lui Viktor Orban este că din punct de vedere ideologic, el este deja acolo. Când Trump a ajuns la putere, deja l-a găsit pe Orban în lumea sa. În România nu este cazul. România încearcă să facă parte din lumea politică a lui Donald Trump”, a transmis analistul.

Raportată la Polonia și Ungaria, în relația cu SUA, România se află în urmă, subliniază Dungaciu.

„Polonia încearcă să revină în această lume, prin alegerile prezidențiale, dar noi, încă nu suntem acolo. Dacă noi vom fi în acea lume, nu mai contează ce va spune Viktor Orban, pentru că noi vom fi în lumea lui Donald Trump ca o țară mai mare și totuși, cu o poziție strategică incomparabil mai mare decât a Ungariei. Deci noi nu trebuie să încercăm să o depășim pe Ungaria, ci trebuie să ne transformăm pe noi înșine, să facem parte din lumea politico-strategică a lui Trump și apoi, Ungaria nu va mai fi o mare problemă pentru București”, a concluzionat cadrul universitar.

Un fost consilier al lui Donald Trump a vorbit despre planul președintelui SUA pentru România: „Nu se pune problema ca Trump să își lase aliații în brațele Rusiei”

Despre viitorul Europei, respectiv al României, în viziunea lui Donald Trump, a vorbit și un fost consilier al președintelui SUA, Greg Scărlătoiu. Potrivit consilierului din primul mandat al lui Trump, liderul de la Washington nu va renunța la acordurile cu aliații din Europa.

„Nu se pune problema ca Trump să își lase aliații în brațele Rusiei. Nici România și nicio altă țară din Europa nu trebuie să-și facă griji în această privință. Eu nu văd acest risc absolut deloc. Trump nu le-a spus în niciun caz europenilor să se predea lui Putin cu arme și bagaje. Din contră, Trump le-a spus să se înarmeze, să fie mai puternici. Și le-a spus asta încă de pe vremea primei sale administrații, Trump 45. Le-a spus-o clar tuturor. Și le-a spus europenilor că prea multă prietenie cu Rusia nu duce la nimic bun.

Le-a spus de exemplu germanilor că dependența de gazele rusești este nesănătoasă și periculoasă, iar drept răspuns, nemții i-au râs în față și și-au bătut joc de el! Acum vedem că tot ei au ajuns să țipe că America nu îi mai apară, dar nu e așa. America va continua și sub Donald Trump să fie cel mai important aliat al Uniunii Europene. O retragere pe aliniamentul NATO din 1997 nu este în planul actualei administrații de la Washington, nu este luat deloc în calcule", a comentat fostul consilier, într-un interviu pentru Adevărul.

Prin retragerea din NATO a Statelor Unite, Donald Trump și-ar autosabota proiectul MAGA, este de părere Scărlătoiu.

„Trump nu va abandona niciun aliat, să fie clar! Gândiți-vă că Trump vrea să proiecteze putere și autoritate, dar cum poți să faci America măreață dacă te retragi din NATO, dacă te retragi de pe flancul estic și îți lași aliații? Ce ar fi măreț aici? Retragerea nu este măreață, iar Trump știe bine asta. Și nu vrea să facă acest lucru. Cum să i se predea Trump lui Putin? E un nonsens. Sigur că Trump folosește hiperbola.

Trump vrea ca toată lumea să investească mai mult în apărarea națională și în apărarea colectivă. Și a venit cu ideea, corectă de altfel, că America și lumea de acum nu mai este cea din 1945. Și lumea s-a schimbat. N-aș spune neapărat că e chiar o lume multipolară deja, însă suntem aproape de acest lucru. Iar America nu mai poate căra în spate întreaga lume singură, ci are nevoie ca și aliații să se ajute și singuri. Adică Trump, America, va continua să ajute Europa, dar vrea mai multă implicare de la europeni", a transmis politologul american de origine română.

Poziția României, potrivit premierului

Cel puțin la nivelul discursului public, Guvernul României nu face partizanat nici cu liderii UE, nici cu Administrația Trump. Marți, 24 februarie, premierul PSD al României, Marcel Ciolacu, a declarat că România „nu trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și SUA”.

„Suntem într-un moment de repoziţionări, într-un moment de negocieri şi în acest moment de a intra şi a lua partea unora sau altora, este greşeală. Este o greşeală de abordare a politicii externe a României (...)

România are un parteneriat strategia cu SUA şi îl va respecta. Dacă noi vorbim de securitatea României, atunci vom respecta acest parteneriat. Iar eu sunt unul dintre cei care respectă acest parteneriat. Să ne facem că nu s-a întâmplat nimic, să ne facem că nu au fost sume de bani direcţionate de nu ştiu ce personalitate a Americii înseamnă că iarăşi ne facem că ascundem adevărul. Eu sunt unul dintre garanţii solidităţii parteneriatului cu SUA, dar şi cu Uniunea Europeană. Nu trebuie să alegem între Uniunea Europeană şi SUA. Este o greşeală imensă de abordare. România nu se poate dezvolta fără fondurile europene şi fără Uniunea Europeană. Am dat 30 de miliarde şi am primit până acum 100 de miliarde. Trebuie să fim mai eficienţi în următoarea perioadă pentru a recupera decalajele. Nu pot vorbi de securitatea României fără apartenența la NATO şi fără parteneriatul strategic cu SUA”, a comentat premierul Ciolacu.

