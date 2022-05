Ministrul suedez de Externe Ann Linde a semnat marți, 17 mai, aplicația prin care guvernul de la Stockholm cere să devină membru NATO.

”Astăzi am semnat scrisoarea de cerere a guvernului către secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. Este o zi istorică. (...)

Aderarea la NATO este ceea ce este corect pentru siguranța Suediei și pentru siguranța și stabilitatea în partea noastră de Europa”, notează oficilul suedez pe Facebook.

The video of the historic moment for #Sweden and #NATO. pic.twitter.com/rcZxKNXxHI