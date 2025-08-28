Toate țările membre NATO vor atinge în 2025 obiectivul de 2% din PIB alocat apărării

Cele 32 de țări membre NATO vor aloca în acest an cel puțin 2% din produsul intern brut (PIB) pentru apărare, a confirmat joi, 28 august, alianța nord-atlantică, dar se așteaptă un efort bugetar considerabil din partea lor în următorii 10 ani, potrivit AFP.

Conform ultimelor cifre făcute publice la Bruxelles, toate țările membre ale organizației, inclusiv Belgia, Canada, Spania și Italia, vor atinge acest obiectiv ambițios până la sfârșitul anului.

Pentru aceste țări, care se numără printre cele mai în urmă, au fost necesari peste 10 ani pentru a atinge acest obiectiv, stabilit în 2014 de NATO după anexarea Crimeei de către Rusia.

Însă, sub presiunea președintelui american Donald Trump și în fața amenințării ruse, țările NATO vor să meargă mai departe.

La sfârșitul lunii iunie, acestea au promis să crească semnificativ contribuția până în 2035, ridicând la 3,5% procentul din PIB dedicat cheltuielilor strict militare. Acestea din urmă au fost luate în considerare pentru obiectivul de 2%.

Iar efortul lor bugetar nu se va opri aici: au promis, de asemenea, să aloce 1,5% din PIB cheltuielilor legate de securitate, cum ar fi anumite infrastructuri (drumuri, poduri etc.).

În total, angajamentul va reprezenta 5% din ceea ce produc anual cele 32 de țări membre, adică sute de miliarde de euro. Numai pentru anul 2025, NATO se așteaptă la cheltuieli militare de peste 1.500 de miliarde de dolari (1.290 de miliarde de euro).

Acest efort gigantic ar trebui să permită Alianței Atlantice să facă față Rusiei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, consideră că Moscova ar putea lansa o ofensivă „victorioasă” în Europa în următorii trei până la cinci ani dacă nu se iau măsuri până atunci.

Angajamentul privind cele 5%, asumat în cadrul summitului NATO de la Haga (Olanda), unde fiecare s-a străduit să mulțumească aliatul american, a fost criticat și chiar respins de cel puțin o țară europeană membră a NATO.

Spania, fără a renunța să semneze declarația finală a summitului, a considerat că nu este vizată de acest procent. Madrid a reamintit că fiecare țară NATO trebuie să își mărească capacitățile militare în conformitate cu planurile de apărare stabilite de Alianță. Spania asigură că este capabilă să atingă obiectivele stabilite de NATO, limitându-și cheltuielile la 2% din PIB.

Polonia rămâne în 2025 țara din Alianța Atlantică care alocă cea mai mare parte din PIB-ul său cheltuielilor de apărare (4,48%). Statele Unite se situează la 3,22%, în ușoară scădere față de anii precedenți, dar cu mult înaintea tuturor celorlalte țări NATO în termeni absoluți.

