Mark Rutte, secretarul general al NATO, le-a cerut membrilor Alianţei Nord-Atlantice să se pregătească de război şi să-şi înfrunte inamicii care încearcă să slăbească democraţia, relatează Euronews.

”Pentru a preveni războiul, trebuie să ne pregătim de război: Este timpul să trecem la o stare de spirit de război, ceea ce înseamnă că trebuie să ne facem apărările şi mai puternice, cheltuind mai mult cu apărarea şi producând capacităţi de apărare mai numeroase şi de mai bună calitate”, a cerut el în deschiderea Comitetului Militar al NATO, la Bruxelles.

