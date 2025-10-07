Verdictul incomod al unui diplomat român: „Simpla apartenență la NATO și UE nu e suficientă!”

Autor: Dan Stan
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 19:27
429 citiri
Verdictul incomod al unui diplomat român: „Simpla apartenență la NATO și UE nu e suficientă!”
Nicușor Dan, cu harta în spate / FOTO Facebook /Nicușor Dan

Generalul Alexandru Grumaz, fost consul în China și fost prim-adjunct al șefului STS, a ajuns la câteva concluzii dure în cazul României, la 35 de ani de la Revoluție: România trebuie să renunțe la rolul pasiv pe care-l are în politica mare.

La 35 de ani de la Revoluție, România se confruntă cu probleme semnificative, din perspectiva imaginii proiectate față de partenerii și inamicii externi, este de părere Grumaz.

„Imaginea țării rămâne afectată de instabilitatea politică internă și de întârzierile în reforme. De asemenea, Bucureștiul nu reușește să-și valorifice pe deplin poziția geostrategică printr-o strategie coerentă de 'soft power' și comunicare externă. În ansamblu, diplomația românească de azi este mai puternică, dar este reactivă: răspunde eficient crizelor, însă îi lipsește încă un proiect de viziune pe termen lung”, a explicat Grumaz, pentru Ziare.com.

Generalul Alexandru Grumaz: „România rămâne mai degrabă un actor reactiv decât unul proactiv”

România trebuie să-și consolideze rolul în UE și NATO, dar prin mai multă implicare, este de părere generalul.

„(...) Totuși, dincolo de aceste certitudini, există și dileme nerezolvate. România rămâne mai degrabă un actor reactiv decât unul proactiv, răspunzând crizelor mai mult decât construind inițiative proprii. Astăzi, direcția strategică a României este clară: Vestul. Însă, provocarea rămâne aceea de a trece de la statutul de beneficiar de securitate și stabilitate la cel de actor care influențează jocul regional.

Direcția de bază este deja clară: apartenența la NATO și Uniunea Europeană reprezintă garanția de securitate și prosperitate. Totuși, simpla apartenență nu este suficientă. România trebuie să-și consolideze rolul în interiorul acestor structuri și să devină un actor care propune soluții, nu doar care le urmează”, a explicat fostul consul.

„Pe scurt, politica externă a României ar trebui să se bazeze pe trei piloni: loialitate față de alianțele occidentale, implicare activă în regiune și sprijin constant pentru vecinii estici. Doar așa România poate trece de la statutul de beneficiar al securității la cel de contributor real la stabilitatea europeană”, a concluzionat specialistul în politică externă.

CITEȘTE AICI întregul interviu.

35 de ani de relații externe post-Ceaușescu. Încotro se îndreaptă România. Generalul Grumaz: „Diplomația noastră se află într-un punct paradoxal” INTERVIU
35 de ani de relații externe post-Ceaușescu. Încotro se îndreaptă România. Generalul Grumaz: „Diplomația noastră se află într-un punct paradoxal” INTERVIU
Din 1990 până în prezent, diplomația română a consemnat diverse succese, dar și eșecuri. Despre acestea și, totodată, despre direcția strategică a țării noastre, Ziare.com a discutat...
De la Năstase la Țoiu. Succesele și eșecurile diplomației românești, după 35 de ani de la Revoluție
De la Năstase la Țoiu. Succesele și eșecurile diplomației românești, după 35 de ani de la Revoluție
Din 1990 până în prezent, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a avut nu mai puțin de 22 de miniștri, respectiv 26 de mandate. Istoria post-ceaușistă consemnează succese, dar și nereușite...
#NATO, #Uniunea Europeana, #diplomatie, #geopolitica, #Alexandru Grumaz , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Fara precedent in Romania! A anuntat ce salariu vrea ca sa semneze: 210.000Euro pe luna!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Explozie pe calea ferată, în Rusia. Tren care transporta tehnică militară, aruncat în aer de partizanii pro-ucraineni VIDEO FOTO
  2. Primarul din Chișinău o dat-o în judecată pe ministra de Externe a României și îi cere daune morale de un 1 leu. Ion Ceban susține că Oana Țoiu l-a defăimat
  3. Facultățile suspendă cursurile pe timpul codului roșu de ploi. Anunțuri de la SNSPA, Politehnică, UMF și Universitatea București
  4. Verdictul incomod al unui diplomat român: „Simpla apartenență la NATO și UE nu e suficientă!”
  5. Mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov. E cod roșu de ploi abundente. Când intră în vigoare FOTO
  6. Asasinul fostului agent FSB Aleksandr Litvinenko susține că în SUA e risc de conflict intern de proporţii. A îndemnat Rusia să profite. „Războiul civil se apropie”
  7. Stradă din Constanța, închisă traficului rutier pe timpul codului roșu din cauza riscului de surpare. Primarul Chițac a îndemnat oamenii să-și facă provizii pentru 48 de ore
  8. Întrebarea pusă ChatGPT pentru care un adolescent a ajuns direct în arestul Poliției
  9. Trump a renunțat la orice demers diplomatic cu Venezuela. Ia în calcul operațiuni terestre în această țară
  10. Covasna se așteaptă la noi inundații în următoarele 48 de ore, după cele din luna mai, care au fost devastatoare