Verdictul incomod al unui diplomat român: „Simpla apartenență la NATO și UE nu e suficientă!”

Generalul Alexandru Grumaz, fost consul în China și fost prim-adjunct al șefului STS, a ajuns la câteva concluzii dure în cazul României, la 35 de ani de la Revoluție: România trebuie să renunțe la rolul pasiv pe care-l are în politica mare.

La 35 de ani de la Revoluție, România se confruntă cu probleme semnificative, din perspectiva imaginii proiectate față de partenerii și inamicii externi, este de părere Grumaz.

„Imaginea țării rămâne afectată de instabilitatea politică internă și de întârzierile în reforme. De asemenea, Bucureștiul nu reușește să-și valorifice pe deplin poziția geostrategică printr-o strategie coerentă de 'soft power' și comunicare externă. În ansamblu, diplomația românească de azi este mai puternică, dar este reactivă: răspunde eficient crizelor, însă îi lipsește încă un proiect de viziune pe termen lung”, a explicat Grumaz, pentru Ziare.com.

Generalul Alexandru Grumaz: „România rămâne mai degrabă un actor reactiv decât unul proactiv”

România trebuie să-și consolideze rolul în UE și NATO, dar prin mai multă implicare, este de părere generalul.

„(...) Totuși, dincolo de aceste certitudini, există și dileme nerezolvate. România rămâne mai degrabă un actor reactiv decât unul proactiv, răspunzând crizelor mai mult decât construind inițiative proprii. Astăzi, direcția strategică a României este clară: Vestul. Însă, provocarea rămâne aceea de a trece de la statutul de beneficiar de securitate și stabilitate la cel de actor care influențează jocul regional.

Direcția de bază este deja clară: apartenența la NATO și Uniunea Europeană reprezintă garanția de securitate și prosperitate. Totuși, simpla apartenență nu este suficientă. România trebuie să-și consolideze rolul în interiorul acestor structuri și să devină un actor care propune soluții, nu doar care le urmează”, a explicat fostul consul.

„Pe scurt, politica externă a României ar trebui să se bazeze pe trei piloni: loialitate față de alianțele occidentale, implicare activă în regiune și sprijin constant pentru vecinii estici. Doar așa România poate trece de la statutul de beneficiar al securității la cel de contributor real la stabilitatea europeană”, a concluzionat specialistul în politică externă.

