Cum văd România doi dintre cei mai importanți generali NATO: "Noi, cei din armata americană, o numim adesea Sparta Europei"

Armata Română are o imagine foarte bună în NATO FOTO Facebook/MAPN

Doi dintre cei mai importanți comandanți ai NATO vorbesc despre viitorul relațiilor între România și Statele Unite ale Americii, în contextul geopolitic actual marcat de conflictele din Ucraina și de evoluțiile politice mondiale.

Generalii americani James L. Jones și Tod Wolters au adus un omagiu României, comparând-o cu Sparta, și au subliniat rolul esențial pe care țara noastră îl poate juca în securizarea regiunii Mării Negre, arată Digi24.

Generalul James L. Jones, fost comandant suprem al NATO, a vorbit despre evoluția relațiilor dintre România și Statele Unite și despre importanța strategică a țării noastre pentru securitatea europeană.

„România a fost întotdeauna un aliat important al Statelor Unite. Am început să lucrez cu omologii români încă din 1993 și am văzut evoluția continuă a acestei națiuni. În contextul actual, sunt extrem de optimist despre viitorul relațiilor dintre țările noastre. În ciuda provocărilor globale, inclusiv a războiului din Ucraina, România rămâne un partener de nădejde și un aliat esențial în cadrul NATO. Sub administrația Trump, relația cu NATO va fi consolidată, iar țările de la Marea Neagră vor juca un rol crucial în apărarea Europei”, a declarat Jones.

Ads

Referindu-se la importanța strategică a regiunii Mării Negre, Jones a subliniat că, din păcate, „apărarea a devenit un subiect relevant în Europa, iar amenințarea rusească nu poate fi ignorată. Este crucial să întărim relațiile dintre statele membre NATO și să sprijinim România în rolul său de pilon al securității regionale.”

România, „Sparta Europei”

Generalul Tod Wolters, fost comandant al forțelor NATO în Europa, a adăugat că România este o națiune cu un angajament remarcabil față de securitate și transparență.

„România poate juca rolul de lider în regiunea Mării Negre. Noi, cei din armata americană, o numim adesea ”Sparta Europei” . Soldații voștri, guvernul, civilii sunt dedicați și respectă legea. România a fost mereu dispusă să preia inițiativa pe front și a fost un aliat de încredere în toate domeniile. Relațiile noastre au fost și rămân extrem de solide”, a spus Wolters.

Acesta a adăugat că România este esențială pentru securitatea zonelor vestice ale Mării Negre și pentru stabilitatea întregii Europe. „Avem încredere în România pentru a proteja această regiune importantă. Împărtășesc entuziasmul generalului Jones legat de viitorul acestei relații strategice”, a declarat generalul Wolters.

Ads

În acest context, fostul comandant NATO James L. Jones a lansat, împreună cu președintele Nawaf Salameh Family Office, o inițiativă menită să întărească relațiile economice și strategice între România și Statele Unite. Este vorba despre platforma American Romanian Business Roundtable, care își propune să sprijine afaceri strategice între cele două țări, în special în domeniul apărării și al energiei.

Dr. Nawaf Salameh a subliniat importanța acestei platforme pentru viitorul relațiilor româno-americane: „Noi nu ne mai concentrăm pe schimburi comerciale obișnuite, ci pe proiecte strategice. România trebuie să se rupă de dependența de Rusia și să își construiască parteneriate cu Statele Unite în domenii vitale precum energia, gazele și petrolul. Este esențial să investim în colaborări durabile.”

Ads