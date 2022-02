România a solicitat NATO mai mult sprijin pentru apărarea zonei Mării Negre. Concluziile reuniunii pe tema conflictului cu Rusia

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a anunțat joi, 17 februarie, că a pledat la reuniunea NATO pentru necesitatea desfăşurării în regiunea Mării Negre ”a unor structuri operaţionale aliate defensive, pe modelul celor deja existente în Polonia şi Statele Baltice”.

Dîncu a participat în 16 și 17 februarie la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO, desfășurată la Cartierul General al NATO.

În acest context, arată un comunicat al MApN, ministrul român a subliniat preocupările României în contextul de securitate determinat de dislocările şi atitudinea agresivă a Federaţiei Ruse la adresa Ucrainei cu implicaţii în toată regiunea Mării Negre. El a exprimat susţinerea fermă a Bucureştiului pentru continuarea adaptării şi consolidării posturii colective a NATO în special pe întreg Flancul estic, în mod particular în regiunea Mării Negre.

”Am reiterat necesitatea desfăşurării în regiunea Mării Negre a unor structuri operaţionale aliate defensive, pe modelul celor deja existente în Polonia şi Statele Baltice, care să asigure efortul comun necesar în sprijinul consolidării posturii aliate la nivel regional. Am transmis aliaţilor că România va menţine angajamentul în direcţia acestui obiectiv şi am exprimat aşteptările noastre privind materializarea iniţiativei cât mai curând posibil, reiterând, totodată, disponibilitatea României de a găzdui o asemenea structură aliată. În context, am adresat mulţumiri pentru angajamentele Statelor Unite şi Franţei în sprijinul securităţii României şi la Marea Neagră şi am transmis statelor NATO invitaţia de a contribui la proiectul grupului de luptă din România”, a declarat Vasile Dîncu, citat în comunicatul MApN.

Pe fondul evoluţiilor îngrijorătoare de securitate de la graniţele Ucrainei, sesiunea comună cu miniştrii Apărării din Ucraina şi Georgia a transmis un semnal puternic privind susţinerea aliată pentru cei doi parteneri importanţi ai NATO, arată sursa citată.

De asemenea, ministrul Dîncu a reiterat angajamentul României privind alocarea nivelului de minim 2% din PIB pentru apărare şi a menţionat, de asemenea, susţinerea pentru implementarea sarcinii vizând extinderea finanţării comune, ca vector important în susţinerea obiectivelor privind consolidarea posturii colective de descurajare şi apărare.

Ministrul român a reiterat sprijinul ferm pentru suveranitatea, independenţa şi securitatea celor două state partenere. În context, a exprimat necesitatea aprofundării dialogului şi cooperării, cu accent pe sprijinul practic pentru Kiev şi Tbilisi, pe componenta de dezvoltare a capacităţii de apărare şi a rezilienţei. În mod particular, el a sprijinit organizarea unei sesiuni comune cu Georgia şi Ucraina în contextul summit-ului NATO de la Madrid, din iunie 2022.

În marja ministerialei apărării NATO, care a avut loc miercuri şi joi, Vasile Dîncu a semnat, din partea României, scrisoarea de aderare la proiectul NATO Air Battle Decisive Munitions (ABDM), dezvoltat de către Divizia de Investiţii pentru Apărare a NATO (IS-DI). Cu acest prilej, ministrul Apărării a arătat că aderarea la acest proiect va contribui la eficientizarea proceselor de achiziţie, prin programe comune, şi la creşterea interoperabilităţii.

