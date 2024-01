Orban îi reafirmă lui Stoltenberg ”sprijinul” pentru aderarea Suediei la NATO, deși Ungaria nu se grăbește să valideze ratificarea în Parlament

Premierul Ungariei, Viktor Orban, şi-a reafirmat miercuri "sprijinul" pentru aderarea Suediei la Alianţa Nord-Atlantică într-o convorbire telefonică purtată cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la o zi după votul Turciei şi invitaţia Budapestei făcută premierului suedez, informează AFP.

"I-am reiterat sprijinul guvernului ungar pentru cererea Suediei", a declarat Orban pe X (fostul Twitter), adăugând că "va continua să facă apel la parlament pentru a finaliza ratificarea cât mai curând posibil".

"O bună discuţie telefonică cu Viktor Orban", a comentat la rândul său secretarul general al NATO, salutând "sprijinul clar" al responsabilului ungar. "Aşteptăm cu nerăbdare ratificarea de îndată ce parlamentul îşi va relua activitatea", a afirmat Stoltenberg.

#Hungarian Prime Minister Viktor Orban called on the Hungarian parliament to ratify #Sweden's membership in #NATO

He specified that he held telephone talks with NATO Secretary General Jens Stoltenberg. Earlier, the Turkish parliament approved Sweden's accession to NATO. pic.twitter.com/UCND7Ef7gY