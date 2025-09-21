Planta comună care ține departe răcelile și întărește imunitatea. Medicii atrag atenția asupra ei, în sezonul de toamnă

În fiecare toamnă, discuția despre cum ne pregătim organismul pentru sezonul virozelor revine în prim-plan. Medicii atrag atenția că nu doar suplimentele din farmacii ne pot ajuta, ci și o plantă la care puțini se gândesc atunci când vine vorba de sănătate: cimbrul. Folosit de sute de ani în bucătărie, acest condiment ascunde proprietăți terapeutice care îl transformă într-un aliat redutabil pentru sistemul imunitar.

Uleiurile sale esențiale, timolul și carvacrolul, au efecte antibacteriene și antifungice demonstrate, fiind eficiente chiar împotriva unor tulpini rezistente la antibiotice. În plus, cimbrul aduce organismului minerale importante precum fierul și calciul, dar și vitaminele A, C și complexul B, toate cu rol în reducerea inflamației, susținerea sănătății oaselor și protejarea celulelor de stresul oxidativ.

Medicii avertizează totuși că, deși are beneficii reale, cimbrul nu înlocuiește terapiile prescrise de specialist.

De la tuse la digestie: cum acționează cimbrul în corp

Specialiștii spun că ceaiul de cimbru sau uleiul extras din frunzele plantei pot fi folosite ca suport în afecțiunile respiratorii. Proprietățile expectorante ajută la curățarea căilor respiratorii și la calmarea tusei, iar studiile recente arată chiar un potențial rol în ameliorarea simptomelor de tip COVID-19. În plus, aroma intensă și efectele carminative fac din această plantă un sprijin și pentru digestie, reducând balonarea și gazele intestinale.

Rezistent la frig, dar iubitor de soare, cimbrul crește ușor în grădini sau ghivece și poate fi introdus zilnic în alimentație. În bucătărie dă savoare mâncărurilor, iar în fitoterapie completează tratamentele clasice prin efectele sale antimicrobiene și antiinflamatoare.

Ads