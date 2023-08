Un mort și 5 răniți în stare gravă după naufragiul unei ambarcațiuni cu migranți în Canalul Mânecii FOTO

O persoană a murit şi cinci sunt în "stare gravă" după naufragiul unei ambarcaţiuni cu migranţi, sâmbătă, în Canalul Mânecii, a anunţat prefectura maritimă locală, citată de AFP.

Căutarea altor potenţiale victime continua la sfârşitul dimineţii în largul localităţii Sangatte (Pas-de-Calais), implicând nave franceze şi britanice şi un elicopter, a precizat sursa menţionată.

Aproximativ 50 de pasageri de pe ambarcaţiune au fost salvaţi, o parte dintre ei de către mijloace britanice, a adăugat prefectura.

Vasul a fost observat scufundându-se "chiar la începutul dimineţii" de către nava franceză de patrulare a serviciului public Cormoran, care a lansat imediat operaţiunea de salvare.

#French and #British forces are jointly conducting a rescue operation in the English Channel after a migrant boat capsized near Sangatte early Saturday. With one confirmed fatality and five individuals in critical condition, around 50 passengers have been rescued

📸: GB News pic.twitter.com/zf3VbZZ3wA