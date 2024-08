A fost găsit cadavrul fiicei lui „Bill Gates al Marii Britanii”. A dispărut o dată cu tatăl ei, în naufragiul iahtului The Bayesian VIDEO FOTO

Scafandrii au găsit, în sfârșit, vineri, 23 august, cadavrul fiicei magnatului britanic Mike Lynch din epava iahtului de lux care s-a scufundat în largul coastelor Siciliei, incident în care şi-au pierdut viaţa şapte persoane, printre care şi miliardarul, informează AFP.

După descoperirea unui prim cadavru luni, 19 august, cel al bucătarului aflat la bord, şase persoane au fost date dispărute în urma naufragiului iahtului The Bayesian luni dimineaţă, 19 august.

🚨🇮🇹#BREAKING News The 6th body has been located off the coast of Sicily after sinking in a freak storm on Monday.

The Coast Guard believe this is the body of 18 year old Hannah Lynch⚠️#Italyfindsixthbody pic.twitter.com/bkuGebDPm1