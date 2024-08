Căpitanul iahtului scufundat ce aparținea miliardarului Mike Lynch este anchetat. De ce este acuzat FOTO/VIDEO

Procurorii italieni au demarat o anchetă oficială asupra lui James Cutfield, căpitanul superiahtului aparţinând magnatului britanic din domeniul tehnologiei Mike Lynch, care s-a scufundat săptămâna trecută în largul Siciliei, în timpul unei furtuni, miliardarul şi alte şase persoane pierzându-şi viaţa, scrie luni, 26 august, presa italiană.

James Cutfield, cetăţean neozeelandez, în vârstă de 51 de ani, este anchetat pentru omor prin imprudenţă şi naufragiu, au scris La Repubblica şi Corriere della Sera.

Faptul de a fi pus sub anchetă în Italia nu implică vinovăţia şi nu înseamnă că vor urma neapărat acuzaţii oficiale, precizează Reuters.

Deşi iahtul a fost lovit de un eveniment meteorologic foarte brusc, este plauzibil să fi fost comise infracţiuni multiple de omor prin imprudenţă şi provocarea unui naufragiu prin neglijenţă, a declarat sâmbătă şeful biroului procurorului din Termini Imerese, Ambrogio Cartosio.

Dreptul maritim conferă căpitanului întreaga responsabilitate pentru navă şi echipaj, precum şi pentru siguranţa celor de la bord.

Cutfield şi cei opt supravieţuitori ai echipajului său nu au făcut încă niciun comentariu public cu privire la dezastru.

