Navă cu containere, în flăcări în Golful Aden. Două companii au suspendat tranzitarea Mării Roșii VIDEO

Societăţile Maersk şi Hapag-Lloyd, două dintre principalele companii de transport maritim la nivel mondial, au anunţat vineri suspendarea tranzitării Mării Roşii de către navele lor, în urma unei serii de atacuri ale rebelilor houthi din Yemen asupra navelor comerciale în strâmtoarea Bab al-Mandeb, informează agenţiile France Presse şi Reuters.

Această strâmtoare, aflată între Peninsula Arabiei şi Africa, este deosebit de importantă pentru transportul maritim, fiind tranzitată de circa 40% din comerţul mondial.

Rebelii houthi, apropiaţi de Iran şi care controlează coasta vestică a Yemenului, au ameninţat că orice navă aflată în zonă şi a cărei destinaţie este Israelul poate fi o ţintă a lor, ca ripostă faţă de ofensiva armatei israeliene împotriva grupării Hamas în Fâşia Gaza.

Mai multe nave comerciale au fost atacate astfel cu drone sau rachete în ultimele săptămâni, dar vineri, într-o singură zi, s-au înregistrat cel puţin trei astfel de atacuri în strâmtoarea Bab al-Mandeb. Conform portalului de monitorizare a traficului maritim Marine Tracker, primele două nave portcontainer atacate nu aveau ca destinaţie vreun port israelian, ci portul saudit Jeddah.

