O navă sub pavilionul Republicii Moldova a fost lovită de un obuz în apele neutre din Marea Neagră vineri, 25 februarie.

”Agenția Navală a Republicii Moldova informează că la data de 25.02.2022, nava MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610 (nava de tip Chemical Tanker) sub pavilionul Republicii Moldova fiind în apele neutre din Marea Neagră (46°22.221’N, 031°07.095’E) a fost lovit de un obuz (nu se cunoaște sursa lansării obuzului).

La bordul navei a izbucnit un incendiu, echipamentele și bărcile de salvare au fost distruse, echipajul navei a părăsit nava echipați doar cu veste de salvare. La moment petrec acțiuni de salvare de către navele din preajmă. Echipajul navei sunt cetățeni ai Federației Ruse”, se arată în comunicatul de presă al Agenției Navale.

