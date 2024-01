Cum arată cea mai mare navă de croazieră din lume, de 5 ori mai mare decât Titanicul. Este gata să plece în prima călătorie VIDEO

Icon of the Seas, cea mai mare navă de croazieră din lume, de cinci ori mai mare decât Titanicul, va pleca pentru prima dată în larg în 27 ianuarie.

Icon of the Seas are 18 punți pentru pasageri, șapte piscine și peste 40 de restaurante și baruri la bord. Are o capacitate de 5.610 persoane la bord și un tonaj brut de 250.800 de persoane, potrivit The Independent.

Nava de lux are, de asemenea, opt „cartiere” la bord, fiecare cu tematici și experiențe diferite. La bord se găsește și Thrill Island prezintă cel mai mare parc acvatic de pe o navă de croazieră, primul tobogan cu cădere liberă deschis pe mare și un tobogan de cădere care este cel mai înalt din industrie.

Pe navă se află, de asemenea, Chill Island, cu piscine cu vedere la ocean și un bar de cocktailuri înghețate, și The Hideaway, care găzduiește prima piscină infinită suspendată de pe mare, înconjurată de o terasă la soare pe mai multe niveluri, completată cu hidromasaje și un bar pe plajă. Alte cartiere includ The Hideaway, Surfside și Aquadome, cu propriul AquaTheater.

Icon of the Seas va naviga în croaziere de șapte nopți pe tot parcursul anului de la Miami, fiecare itinerar urmând să se oprească la CocoCay, în Bahamas.

