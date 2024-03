Drone navale ale Ucrainei au avariat o navă de patrulare care aparține Flotei ruse la Marea Neagră, în largul Crimeei, a anunțat marţi, 5 martie, spionajul militar ucrainean.

O unitate specială din Grupul 13 a atacat nava de patrulare Serghei Kotov în apropierea Strâmtorii Kerci şi i-a cauzat ”pagube la pupa, la tribord şi babord”, a anunţat marţi pe Telegram GUR.

”Flota rusă la Marea Neagră este un simbol al ocupaţiei”, a declarat, părând să se refere la acest atac, şeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak.

”Ea nu are ce căuta în Crimeea ucraineană”, a subliniat Iermak.

‼️ Russian patrol ship "Sergey Kotov" was destroyed in Crimea

The Main Intelligence Directorate officially confirmed the destruction of the ship. The agency reports that as a result of an attack by Magura V5 naval drones, the Russian ship was damaged in the stern, starboard and… pic.twitter.com/aqeSYQNFkD