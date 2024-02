O navă elenă a suferit pagube minore după ce a fost atacată de rebelii houthi în Marea Roșie. Ce s-a întâmplat cu echipajul

Armata americană a anunțat că rebelii houthi au vizat luni, 12 februarie, în largul Yemenului o navă elenă care a suferit pagube minore, dar a continuat traversarea în Marea Roşie în direcţia Iranului, informează AFP.

UKMTO spune că echipajul este în siguranţă şi că nava se îndreaptă spre următorul port de escală.

"Pe 12 februarie, între 03:30 şi 03:45 ora din Sanaa (06:30 GMT şi 06:45 GMT), combatanţii houthi, susţinuţi de Iran, au tras două rachete dinspre zonele pe care le controlează spre strâmtoarea strategică Bab el-Mandeb", a anunţat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), într-un mesaj postat pe reţeaua socială X.

"Cele două rachete au fost trase spre nava cargo MV Star Iris, sub pavilionul Insulelor Marshall, care circula în Marea Roşie venind dinspre Brazilia", a precizat Centcom.

Înainte de anunţul Centcom, mai multe agenţii de securitate au menţionat acest incident.

Agenţia britanică Maritime Trade Operations (UKMTO) a anunţat luni într-un raport că atacul s-a produs înainte de orele locale 04:00 (01:00 GMT). "Echipajul este în siguranţă şi nava se îndreaptă spre următorul port de escală", potrivit UKMTO.

Houthi attacks on ships in the Red Sea and nearby Gulf of Aden have raised costs for businesses. The longer route can add $1 million in fuel costs for a ship bound for northern Europe around the Cape of Good Hope — costs generally passed along to consumers.