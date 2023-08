Turcia a ”avertizat” Rusia după tirurile de somaţie asupra unui cargou al unei companii turce care se îndrepta către Izmail VIDEO

Turcia a ”avertizat” Rusia, în urma unor tiruri de somaţie, duminică, asupra unui cargou aparţinând unei companii turceşti care se îndrepta către portul Izmail, în sudul Ucrainei, anunţă joi preşedinţia turcă, relatează Le Monde.

”Interlocutorii din Rusia au fost avertizaţi să evite acest fel de iniţiative, care ar putea să crească tensiunile la Marea Neagră”, anunţă Ankara.

Turcia rupe astfel tăcerea cu privire la acest atac rus asupra unei nave aparţinând unei companii turceşti.

Russia resorted to a provocation using force against the Turkish vessel SUKRU OKAN, which was heading to the port of Izmail. It's a hostile act against Turkey and NATO as a whole 🧵 pic.twitter.com/9OIevtANmH