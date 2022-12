Catastrofă navală: Un vas de luptă thailandez s-a scufundat în condiții de vreme extremă. 33 de marinari sunt dați dispăruți VIDEO

106 marinari se aflau la bordul navei militare thailandeze, care s-a scufundat luni dimineaţă, 19 decembrie, în Golful Thailandei din sudul ţării, în condiţii de vreme severă.

Trei marinari salvaţi erau în stare critică, iar o operaţiune de căutare a fost demarată pentru cei 33 de marinari dispăruți, au declarat autorităţile.

Un amiral al marinei thailandeze a explicat că din cauza valurilor puternice, sistemul electric al corvetei de patrulare a fost avariat, ceea ce a dus la oprirea maşinilor care o făceau să funcţioneze.. Echipajul "a pierdut controlul" navei, care s-a scufundat la scurt timp după miezul nopţii, la aproximativ 20 de mile marine (37 km) de coasta localităţii Bang Saphan, în provincia sudică Prachuap Khiri Khan.

Imaginile difuzate de marina regală arată nava înclinată într-o parte, pe jumătate scufundată în apă.

În jur de 75 de membri ai echipajului au fost salvaţi de două elicoptere militare, două fregate şi o navă amfibie trimise la faţa locului. Misiunea de salvare a început la ora locală 7:00 (00:00 GMT).

Nava HTMS Sukhothai, fabricată în SUA, era dată în exploatare în 1987, avea o lungime de 77 de metri şi o greutate de 960 de tone.

Mai multe zone din sudul Thailandei au fost afectate de furtuni şi ploi puternice în ultimele zile, care au întrerupt traficului cu feribotul între continent şi insula turistică Koh Samui, duminică şi luni.

Într-unul dintre cele mai grave naufragii din istoria ţării, peste 40 de turişti au murit în iulie 2018 în apropiere de Phuket.

The moment the Royal Thai Navy's corvette HTMS Sukhothai sank last night in the gulf of #Thailand during a storm

The ship lost both engines after water rushed in, causing it to lose stability & sink.

78 rescued, air & sea search underway for 31 missing.pic.twitter.com/TTcw5fCJoi pic.twitter.com/yCFjHi2dS9