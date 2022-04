Pe rețelele sociale au apărut imagini cu nava Moskva înainte de scufundare, ce par a fi autentice, fiind cuprinsă de flăcări și de un fum gros.

”Imagini care par autentice cu crucișătorul rusesc MOSKVA care arde, probabil din 13 sau 14 aprilie. Incendiile se observă în mijlocul navei, în jurul motorului, și în spatele rachetei mari P-500 Bazalt/Sandbox. Ultima fotografie este mai veche și este pentru referință”, este mesajul ce apare pe Twitter.

Emerging images that seem authentic of the #Russian missile cruiser #MOSKVA 121 burning and listing, likely on 13 or 14 April. Fires are burning amidships around the engine uptakes and aft of the big P-500 Bazalt/Sandbox missile. Last shot is an older view provided for reference pic.twitter.com/pgQ69lpV1a