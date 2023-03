O navă de cercetare s-a răsturnat din cauza vântului puternic, în Scoţia. Zeci de oameni au fost răniți FOTO

33 de persoane au fost rănite miercuri, 22 martie, după ce o navă americană s-a desprins de pe suportul său şi s-a răsturnat pe o parte într-un doc uscat al şantierului Imperial Dock din Leith, din Scoţia, relatează BBC.

Cinci ambulanţe, o ambulanţă aeriană, trei echipe de traumatologie şi alţi specialişti au intervenit la faţa locului, după accidentul care a avut loc în jurul orei 08.30 GMT (10.30, ora României).

21 rănite au fost transportate la spital, iar 12 au primit îngrijiri la faţa locului, a anunţat serviciul scoţian de ambulanţă.

Imagini postate pe Twitter arată o navă mare înclinată la 45 de grade, care se sprijinită de peretele unui doc uscat.

Police officers, fire crews and paramedics remain at a dry dock in Leith where a ship has become dislodged. Images show it toppling to one side. #HeartNews

Image Credit: @ Tomafc83 pic.twitter.com/Tgp5qCRjqE