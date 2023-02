Cea mai apropiată navă americană de război de Rusia: Premieră de la începutul invaziei lui Putin în Ucraina VIDEO

Războiul provocat de Putin se apropie de borna de un an, iar sfârșitul conflictului nu se zărește la orizont. În schimb, Statele Unite au deplasat pentru prima dată o navă de război de la începutul invaziei Rusiei în Marea Neagră. Vasul USS Nitze s-a aflat în apele teritoriale ale Turciei pe 3 februarie 2023, iar câteva zile mai târziu el a vizitat Grecia.

Distrugătorul USS Nitze a operat în Marea Neagră, fiind cea mai apropiată navă de război americană de Rusia, de la declanșarea invaziei Moscovei din Ucraina, potrivit Jerusalem Post.

Vasul USS Nitze operează ca parte a Grupului George H.W. Bush Carrier Strike. Nava de război a intrat în regiunea Mării Negre și a vizitat Turcia pe 3 februarie 2023, ceea ce a fost confirmat pe contul de Twitter al Flotei a șasea a Marinei SUA.

Câteva zile mai târziu, nava a vizitat și portul Pireu din Grecia. Ultima navă de război americană care a intrat în regiunea Mării Negre a fost în decembrie 2021. Semnificația vizitei navei de război americane în timpul războiului dintre Rusia și Ucraina, este una plină de importanță pentru alianța NATO.

Merhaba 👋, Gölcük 🇹🇷!@usnavy destroyer #USSNitze (DDG 94), attached to the @GHWBCVN77, arrived to the Turkish port of Gölcük for a scheduled port visit, Feb. 3, 2023.

