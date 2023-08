Cum arată nava militară rusească lovită în portul Novorossiisk la Marea Neagră. Momentul în care drona ucraineană își atinge ținta VIDEO

O navă militară rusească a fost lovită în portul Novorossiisk la Marea Neagră, iar momentul în care drona ucraineană își atinge ținta a fost filmat.

În timpul nopții, 3 spre 4 august, dronele ucrainene Kamikaze Sea (USV) au atacat portul rus Novorossiysk, lovind nava mare de debarcare „Olenegorsky Gornyk” 775 a marinei ruse. Pagubele sunt momentan neclare.

#Ukraine: Overnight, Ukrainian USVs (Kamikaze Sea Drones) attacked the Russian port of Novorossiysk, hitting the "Olenegorsky Gornyk" Project 775 large landing ship of the Russian navy- causing it to list due to internal flooding.

