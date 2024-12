Nava rusească Ursa Major s-a scufundat în Marea Mediterană. La bord se afla o încărcătură importantă pentru Rusia

Nava cargo rusească Ursa Major, care transporta echipamente pentru construcția spărgătoarelor de gheață nucleare, s-a scufundat în Marea Mediterană, în largul coastelor Algeriei, iar doi dintre membrii echipajului său sunt daţi dispăruţi, scrie ziarul spaniol La Verdad.

Nava s-a scufundat după o explozie în sala maşinilor şi 14 dintre cei 16 membri ai echipajului au fost salvaţi şi aduşi în Spania, a anunţat ministerul rus de externe într-un comunicat.

Nave de salvare au fost trimise la fața locului și au salvat 14 membri ai echipajului. Soarta a doi marinari ruși rămâne necunoscută.

Footage of the Russian ship Ursa Major sinking in the Mediterranean Sea

The vessel belonged to the Russian defense company Oboronlogistika and had been under U.S. sanctions since 2022. It was involved in transporting military cargo to the naval base in Tartus, Syria. pic.twitter.com/ZNboWmL1ax