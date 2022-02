Un căpitan din Georgia a refuzat să alimenteze cu combustibil o navă rusească și a transmis echipajului ”să se ducă dracu”.

Expresia face referire la dialogul de pe Insula Șerpilor, folosită în dialogul dintre cei 13 grăniceri ucraineni, care au refuzat să se predea invadatorilor ruși.

Întreg momentul a fost filmat, iar clipul a devenit viral. Un căpitan din Georgia primește o cerere de alimentare cu combustibil de la o navă ce se apropia.

Căpitanul cere echipajului navei să își spună naționalitatea, în limba engleză. Când i se spune că este vorba de o navă rusească, începe să vorbească în rusă.

”Refuzăm să vă alimentăm nava. Navă rusească, du-te la dracu!”, spune căpitanul.

”Și ce facem dacă rămânem fără combustibil?”, întreabă echipajul rus.

”Dați la vâsle!”, răspunde căpitanul.

Georgian captain refuses to provide fuel to a Russian ship. Tells them “go f…k yourself, occupants”. pic.twitter.com/Uao07eAoHi