Primele imagini cu marinarii ruși salvați de pe nava Moskva. Ce a transmis Kremlinul despre scufundare VIDEO

Ministerul Apărării din Moscova a publicat sâmbătă, 16 aprilie, imagini în care apare echipajul crucișatorului Moskva.

Este prima dată, de la scufundarea navei, când marinarii sunt văzuți public.

Grupul mare de marinari apare la o paradă în orașul-port Sevastopol.

Ministerul a transmis că echipajul își va ”continua serviciul”.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2