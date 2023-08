Nava care a spart blocada Rusiei în Marea Neagră a ajuns în apele Turciei

Prima navă care a plecat din Ucraina după ieşirea Rusiei din Acordul de la Istanbul din iulie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagră a sosit joi seara în apele Turciei, în pofida unei blocade ruse, potrivit unor site-uri de trafic maritim, relatează Le Monde.

O navă portcontainer, Joseph-Schulte, care navighează sub paviolionul Hong Kongului, a plecat miercuri din portul ucrainean Odesa. Ucraina a sfidat astfel Rusia, care ameninţă să atace asemenea nave, după ce a ieşit din acord, în iulie. Nava era blocată la Odesa din februarie 2022.

Ucraina a anunţat joi, 10 august, că a instituit un „coridor umanitar” pentru a permite zecilor de nave de marfă blocate în porturile sale de la izbucnirea războiului de anul trecut să navigheze în Marea Neagră, unde rutele de transport maritim sunt nesigure de când Rusia a ieşit din acordul ce permitea exportul de cereale ucrainene.

What does it say when the Hong Kong-flagged containership Joseph Schulte of OOCL, which had been stuck in #Odesa since Feb 2022 had to run in the territorial waters of Bulgaria and Romania, in the #BlackSea, to avoid the #Russians? https://t.co/tOdZPNuAaK pic.twitter.com/J4mbZj4LrZ