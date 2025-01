O navă bulgară a fost reţinută de Suedia după avarierea unui cablu submarin în Marea Baltică. „Suspectată de sabotaj agravat” FOTO

Suedia a reţinut o navă bulgară în cadrul unei anchete pentru „sabotaj agravat” deschisă după ce un nou cablu submarin a fost deteriorat în Marea Baltică între Suedia şi Letonia, a anunţat luni, 27 ianuarie, proprietarul vasului, relatează AFP.

Nava „Vejen”, construită în 2022, a fost interceptată duminică, 26 ianuarie, şi redirecţionată de garda de coastă către apele teritoriale ale Suediei, a declarat pentru AFP Aleksandr Kalcev, directorul general al companiei „NAVIGATION MARITIME BULGARE” (BMF), care a denunţat comportamentul oarecum agresiv al suedezilor.

El a negat „orice act răuvoitor” şi s-a declarat „convins” că ancheta în curs „va arăta că o problemă tehnică cauzată de vremea nefavorabilă” a fost la originea incidentului.

Potrivit acestuia, nava s-a confruntat cu condiţii meteorologice „extrem de nefavorabile” în weekend. La inspecţie, echipajul a constatat că „una dintre ancore era deteriorată şi căzuse pe fundul mării, unde ar fi putut fi târâtă” kilometri întregi.

Potrivit lui Kalcev, nava care transporta îngrăşăminte plecase din Ust-Luga (Rusia) şi se îndrepta spre America de Sud.

Solicitat de AFP, procurorul suedez Mats Ljungqvist, care se ocupă de caz, a confirmat că „nava, suspectată de sabotaj agravat”, se află în prezent în largul coastelor Karlskronei, în apropiere de insula Aspö. El nu a dorit să precizeze numele acesteia.

Potrivit site-urilor de monitorizare a traficului maritim, Vejen se află în acest loc, înconjurat de două ambarcaţiuni ale pazei de coastă.

„Personal din partea mai multor autorităţi suedeze” se află la bord de duminică seara pentru a efectua ancheta, a adăugat procurorul suedez, fără a dori să precizeze care autorităţi.

„Pot spune că acest caz este gestionat în principal de serviciile de informaţii şi că eu conduc ancheta preliminară. De asemenea, primim o asistenţă excelentă din partea pazei de coastă, a unităţii operaţionale a poliţiei naţionale şi a forţelor armate”, a precizat Mats Ljungqvist.

Swedish Coast Guard and police boarding VEZHEN (IMO: 9937270) off Karlskrona.

The ship is suspected of being behind the sabotage of the cable between Sweden and Latvia east of Gotland.https://t.co/rpmV8exYfZ pic.twitter.com/sTaNuO424q