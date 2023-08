Catastrofă evitată. Cargoul care a luat foc în largul Olandei, remorcat în port. O mașină electrică, posibil la originea incendiului VIDEO

Cargoul care a luat foc în largul Olandei - cu sute de maşini electrice la bord - Fremantle Highway, a fost remorcat joi până în portul olandez Eemshaven (nord-est), anunţă autorităţile, care au evitat o temută catastrofă de mediu, relatează AFP.

Fremantle Highway ”a sosit la Eemshaven”, la peste o săptămână de la izbucnirea incendiului, a confirmat AFP o purtătoare de cuvânt a autorităţii locale a securităţii, Jente Wieldraaijer.

Autorităţile se temeau de o catastrofă de mediu, în contextul în care cargoul a luat foc în apropiere de Marea Wadden, clasată în Patrimoniul Mondial UNESCO, cu peste 10.000 de specii acvatice şi terestre, şi de Marea Nordului.

Situaţia părea în mare parte sub control de mai multe zile, însă vremea rea la Marea Nordului a provocat noi îngrijorări cu privire la scurgeri de petrol sau la un naufragiu în timpul remorcării în port.

Cargoul - de 18.500 de tone - sub pavilionul Panama transporta, potrivit companiei K Line, care închiriază nava, 3.783 de maşini noi - inclusiv 498 de vehicule electrice. Experţi s-au aflat la bordul cargoului în tmpul remorcării pe o distanţă de 64 de kilometri, joi.

Operaţiunea a început către ora locală 5.00 (6.00, ora României), a anunţat Institutul Naţional olandez de Gestionarea Apelor. Una dintre maşinile electrice de la bord s-ar putea afla la originea incendiului, care a izbucnit în noaptea de 25 spre 26 iulie.

The Panamanian-registered Fremantle Highway, burning off the Dutch coast since Tuesday, is carrying nearly 500 electric vehicles, ship charter company ‘K’ Line said https://t.co/x10JhqD8hy pic.twitter.com/FXDK6UKNac