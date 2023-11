Marina americană a eliberat o navă comercială atacată de pirați în largul coastelor Yemenului

Tancul era capturat de oameni înarmați în Golful Aden,din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

O navă de război a Marinei SUA a răspuns la un apel de urgență din partea tancului comercial Central Park care transporta acid fosforic, ce a fost capturată de atacatori, care nu au fost încă identificați.

Aceasta vine după confiscarea navei de marfă Galaxy Leader de către rebelii Houthis yemeniți aliați Iranului, în sudul Mării Roșii, săptămâna trecută.

La bordul navei se aflau 25 de membri ai echipajului din Ucraina, Bulgaria, Filipine și Mexic, însă de această dată nu se aflau israelieni.

Astăzi, 27 noiembrie, jurnalista Fox News Jennifer Griffin, citând oficiali americani, a raportat că în Golful Aden, rebelii houthii yemeniți au tras două rachete balistice asupra unei nave marinei americane, fără să-și atingă ținta. În același timp, lovitura cu rachete a fost efectuată ca răspuns la faptul că americanii au reținut cinci militanți care au atacat tancul Central Park

Central Park, o mică cisternă chimică (19.998 de tone), este operat de Zodiac Maritime Ltd, o companie internațională de administrare a navelor cu sediul central la Londra, deținută de familia Ofer din Israel. Potrivit LSEG, nava sub pavilion liberian a fost construită în 2015 și este deținută de Clumvez Shipping Inc.

Zodiac Maritime a declarat într-o declarație că Central Park, care transportă o încărcătură de acid fosforic, a fost implicat într-un incident de piraterie suspectat în timp ce traversa apele internaționale, la aproximativ 54 de mile marine în largul coastei Somaliei.