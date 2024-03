Navă recuperată după trei luni de când a fost capturată de pirații somalezi. Membrii echipajului au fost salvați de marina indiană

Forţele navale indiene, inclusiv comandouri speciale, au recuperat o navă de marfă care fusese capturată de piraţii somalezi, salvând 17 membri ai echipajului, a declarat sâmbătă, 16 martie, un purtător de cuvânt al marinei.

Forţele navale au precizat într-o postare pe platforma de socializare X că toţi cei 35 de piraţi de la bordul navei s-au predat, iar nava a fost verificată pentru prezenţa armelor ilegale.

Nava Ruen fusese sechestrată anul trecut, iar marina a declarat că a interceptat nava vineri.

Este posibil ca nava să fi fost folosită ca bază pentru preluarea unui cargobot sub pavilion Bangladesh în largul coastelor Somaliei la începutul acestei săptămâni, a precizat forţa navală a Uniunii Europene.

Piraţii somalezi au provocat haos pe importante căi navigabile mondiale timp de un deceniu, dar au fost inactivi până la o recrudescenţă a atacurilor de la sfârşitul anului trecut.

India desfăşoară cel puţin o duzină de nave de război la est de Marea Roşie pentru a oferi securitate împotriva piraţilor, în timp ce puterile occidentale se concentrează pe atacurile rebelilor Houthi din Yemen.

Cel puţin 17 incidente de deturnare, tentative de deturnare şi abordări suspecte au fost înregistrate de marina indiană începând cu 1 decembrie.

