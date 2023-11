Nava unui miliardar israelian, atacată cu o dronă iraniană în Oceanul Indian. Agresiunea a avut loc în ape internaționale

O navă care aparţine unui israelian a fost atacată cu o dronă de fabricaţie iraniană la Oceanul Indian, anunţă un oficial militar american, relatează AFP.

”Suntem la curent cu informaţii potrivit cărora o dronă de tip Shahed-136 a atins o navă la Oceanul Indian”, declară AFP acest oficial.

Vaporul deţinut de către un cetăţean israelian a suferit pagube, însă nu s-au înregistrat răniţi la bord, potrivit acestei surse.

CMA CGM Symi, a container ship owned by an Israeli billionaire, came under attack by a suspected Iranian drone in the Indian Ocean, an American defense official says.

Malta-flagged vessel was suspected to have been targeted by a triangle-shaped, bomb-carrying Shahed-136 drone