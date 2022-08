O navă militară a Rusiei a luat foc în portul Sevastopol, controlat de Moscova, după ce ar fi fost bombardată de artileria ucraineană.

Potrivit express.co.uk, care citează surse locale, ar fi vorba de nava de patrulare Vasilii Bikov, un vas din clasa Project 22160.

A intrat în dotarea forțelor navale ruse în decembrie 2018 și a luat parte, alături de crucișătorul Moskva, scufundat între timp, la atacul din 24 februarie 2022 asupra garnizoanei ucrainene de pe Insula Șerpilor.

În martie, forțele Kievului au anunțat că au avariat vasul în urma unui atac cu rachete.

Ulterior, nava a fost semnalată întorcându-se în portul Sevastopol fără avarii vizibile.

Vasilii Bikov are un echipaj de 80 de marinari și ofițeri.

Este dotat cu un tun AK-176MA, calibrul 76,2 mm, două mitraliere grele MTPU, calibrul 14,5 mm și mai multe lansatoare de grenade submarine.

Dispune, de asemenea, de lansatoare de torpile și de rachete.

