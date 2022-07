Nava moldovenească lovită de rachete rusești a ajuns pe fundul Mării Negre. Dezastrul lăsat în apă după scufundare

Nava comercială aflată sub pavilionul Republicii Moldova, care a fost lovită de o rachetă rusească, joi, s-ar fi scufundat, potrivit imaginilor din satelit.

Nava transporta 500 de tone de motorină și a plutit în derivă după lovitură.

După ce a fost lovită de rachetele rusești, nava moldovenească s-ar fi scufundat, lasând în urmă o pată mare de petrol.

***UPDATE***

Two oil slicks off Odesa today. One where merchant ship Millennium Spirit was recently attacked. Was visible burning yesterday, now gone, presumed sunk

Larger slick (tbc) south west. #OSINT #Ukraine pic.twitter.com/XoPK1N9LU2