Iulia Navalnîi, după anunțul privind moartea soțului său: „Vreau ca Putin și toți cei din jurul lui să știe că vor fi trași la răspundere” VIDEO

Soția lui Alexei Navalnîi, Iulia, a vorbit public la Conferința de Securitate de la München, la câteva ore după ce Rusia a anunțat moartea soțului ei.

În ceea ce părea a fi o apariție neprogramată la eveniment, ea a spus următoarele: ”Nu știu dacă să cred sau nu aceste vești teribile pe care le primim doar din surse guvernamentale rusești. De mulți ani nu putem avea încredere în Putin și în guvernul Putin. Ei mint întotdeauna”.

”Dacă este adevărat, vreau ca Putin și toți cei din jurul lui să știe că vor fi trași la răspundere pentru tot ceea ce au făcut țării noastre, familiei mele. Iar această zi va veni foarte curând”, a completat Iulia Navalnîi.



Navalny’s wife threatens Putin from Germany:

“I want Putin, his entourage, Putin's friends & his gov. to know they will be held responsible for what they have done to our country, my family, and my husband.

And that day will come very soon." pic.twitter.com/aksKenNugP