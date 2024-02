Preşedintele rus Vladimir Putin este responsabil de moartea opozantului Aleksei Navalnîi în închisoare, a declarat vineri preşedintele american Joe Biden, potrivit Reuters.

Potrivit liderului de la Casa Albă, nu există motive să se creadă că relatările privind moartea lui Navalnîi nu sunt adevărate. Biden a mai spus că nu este surprins de anunţul privind decesul opozantului rus, precizând însă că este ”scandalizat”.

”Nu sunt nici surprins de această știre”, a afirmat Biden. „Domnul Navalîi s-a opus cu curaj corupției și violenței din cadrul administrației Putin”, a completat președintele.

”Nu faceți nicio greșeală, Putin este responsabil pentru moartea lui Navalîi” și este ”încă o dovadă a brutalității lui Putin”. ”Această tragedie ne reamintește miza acestui moment. Trebuie să asigurăm finanțarea pentru ca Ucraina să poată continua să se apere”, a mai spus Biden.

Republicanii de linie dură blochează un proiect de lege de ajutor vital pentru Ucraina în Camera Congresului, după ce acesta a trecut de Senat cu sprijin bipartizan. Biden a continuat să critice remarcile făcute de Donald Trump, potrivit cărora nu ar apăra unii aliați NATO de Rusia dacă ar fi ales.

Biden: Russian authorities are going to tell their own story. Make no mistake, make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death, Putin is responsible. pic.twitter.com/96G3HJHanJ