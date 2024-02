Blinken susține că moartea lui Navalnîi arată slăbiciunea și corupția din sistemul lui Putin: ”Rusia este responsabilă”

”Rusia este responsabilă” de situaţia care a condus la moartea opozantului Aleksei Navalnîi, acuză vineri seceretarul de Stat american Antony Blinken, care consideră că această moarte arată ”slăbiciunea şi corupţia” sistemului lui Vladimir Putin, relatează AFP.

”Moartea sa într-o închisoare rusă şi fixaţia şi frica unui singur om nu fac decât să sublinieze slăbiciunea şi corupţia din centrul sistemului pe care Putin l-a construit”, declară şeful diplomaţiei americane în marja Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC), în Germania.

”Rusia este responsabilă de această sitiuaţie”, acuză Antony Blinken.

US Secretary of State Antony Blinken says reports of Alexei Navalny's death underscores the "weakness and rot" at the heart of the Russian government.

